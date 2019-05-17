США ввели санкции против специального отряда чеченского СОБРа

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Власти США в рамках действия "закона Магнитского" внесли в санкционные списки специальное подразделение СОБРа (специального отряда быстрого реагирования) "Терек" и пятерых граждан РФ, пишет "Интерфакс".

В частности, в список лиц, подпавших под санкции, включен командир СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов. Также санкции введены против бывшего начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева, а также Геннадия Карлова, Руслана Геремеева и Елены Трикули.

"Минфин продолжает призывать к ответу тех, кто причастен к задержанию, пыткам или убийству Сергея Магнитского, что является частью борьбы с нарушениями прав человека в России", - приводятся в сообщении Минфина США слова замглавы ведомства по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигала Манделькера.

В заявлении Минфина США отмечается, что новые санкции нацелены на привлечение к ответственности тех, кто причастен к убийству оппозиционера Бориса Немцова и нарушению в Чечне прав ЛГБТИ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов).

Трикулю власти США считают причастной к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. "Будучи следователем Следственного комитета, Трикуля не приняла во внимание ходатайство о начале уголовного расследования в отношении ответственных за незаконное задержание и смерть Магнитского и подписала отказ от него", - говорится в сообщении.

Карлову вменяется "участие в попытках сокрытия юридической ответственности в связи с задержанием, пытками или смертью Магнитского", которые он якобы совершал, будучи заместителем руководителя подразделения Следственного комитета.

Висмурадов в документе Минфина США упоминается в качестве ответственного за "незаконное удержание и пытки людей из-за их реальной или предположительной связи с ЛГБТ-сообществом".

В Минфине пояснили, что внесли в "черный список" Геремеева за то, что он, действуя, по мнению американской стороны, "в интересах главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова", якобы был замешан в "серьезных нарушениях международно признанных прав человека". По данным ведомства, Геремеев - бывший заместитель командира батальона "Север" и сотрудник личной охраны Кадырова, и при этом российскому следствию ранее дважды не удавалось выдвинуть против него обвинения в предполагаемой организации убийства Немцова в 2015 году.

Коссиева в США считают виновным в избиении и унижении заключенных, а также сокрытии следов этих преступлений.

Как сообщалось, в январе Коссиев был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. Он приговорен к 2,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его бывший заместитель Анатолий Луист получил три года колонии общего режима.

США приняли так называемый закон Магнитского в 2012 году. Документом были введены индивидуальные санкции против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к смерти Магнитского. Он был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в СИЗО.