Владелец косаток и белух отказался выпускать их из «китовой тюрьмы»

11:27

Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство ООО "Белый кит" о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, сообщает РИА Новости.

В перерыве заседания гендиректор компании-отловщика "Афалина" Алексей Решетов заявил журналистам, что не намерен добровольно выпускать млекопитающих на волю.

"О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", - рассказал Решетов.

Бизнесмен информацию о решении выпустить косаток и белух назвал "пургой, которую несут в прессе". На вопрос о состоянии животных он ответил, что 10 косаток и 87 белух в нормальном состоянии и очень радуются людям, которые с ними работают.

Решение по ходатайству Росрыболовства будет озвучено после обеденного перерыва.

Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края, 31 января.

Общественники требовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу.

На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Вопрос об освобождении косаток и белух на особый контроль взяла Администрация президента России. 15 мая сообщалось, что специалисты команды Кусто выявили в «китовой тюрьме» агрессивных косаток. По их мнению, есть риск развития вредного поведения у животных, из-за которого они начнут выедать рыбу из сетей.