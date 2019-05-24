Отложенное взросление: чем отличаются новые выпускники школ от старых

21:27

В российских школах прошли праздники «последних звонков» - закончились занятия у очередного поколения одиннадцатиклассников

Впереди - экзамены, а затем взрослая жизнь.



© KM.RU, Илья Шабардин

Праздники не обошлись без скандалов - в Марий-Эл школьник избил депутата, во Владивостоке школьники устроили целое BDSM-представление.

Что же творится с нашей молодежью? Этот вопрос мы адресовали экспертам.

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО, директор московского Центра образования № 109:

- Конечно, я замечаю отличия нынешних выпускников даже от тех, кто заканчивал школу в нулевые годы. Мне они все больше нравятся, это прежде всего внутри свободные люди. Это те люди, которые с детства имеют возможность работать с разной информацией. Они менее зажаты, чем предыдущие поколения и в этом смысле ими все труднее манипулировать.

Второе отличие - если с ними работают грамотные взрослые, то есть огромное количество путей приобщить их к классической мировой культуре. Только не надо их запугивать и превращать в роботов. У нас в школе был феерический последний звонок, мы ставили с детьми различные спектакли на сложные исторические темы. И я вижу, что они очень яркие и интересные ребята.

Влияет ли то, что их родители сформировались и выросли в эпоху перестройки? Все эти общие социологические рассуждения не стоят ни гроша по одной простой причине, что и родители у нас разные и дети тоже разные. Иногда даже так получается, что у них больше общего с бабушками и дедушками - идеалистами, чем с родителями, которые более циничны, прагматичны и не очень тонки.

Слава богу, они все таки выросли при отсутствии моноидеологии, единственно верного учения, которое нужно было исповедовать вопреки фактам. Другое дело, что сейчас их опять пытаются запихивать в эту реальность, но ничего из этого не выйдет. Потому что настоящее патриотическое воспитание оно требует правды. И когда-то замечательный Василий Макарович Шукшин сказал: "Нравственность - это правда".

И они все больше начинают интересоваться историей, причем не абстрактной, не идеологизированной, а историей повседневности. Им интересно, что чувствовали не только командовавшие армиями полководцы, но и обычные люди. Их интересует история своей семьи. И мне это нравится - никому уже не удастся их построить в колонну по четыре.

То, что у фильма Дудя про Колыму уже тринадцать миллионов просмотров говорит о том, что у нас не дебилы растут. Надеюсь, что вырастает внутренне свободное поколение. А тогда и у страны есть будущее - когда люди думают, а не пассивно исполняют приказы.

А подлинный патриотизм подразумевает две вещи - и гордость за наши реальные достижения и стыд за то, чего нужно стыдиться. И еще - не нужно врать. Иначе вместо диалога с новым поколением мы их сами будем невольно подталкивать к радикалам всех цветов. А детям надо давать возможность дышать.

Тот же случай во Владивостоке, где дети нарядились в полицейских и зайчиков, из-за чего поднялось столько шума - вместо того, чтобы разговаривать снова начинают запугивать и грозить применением административных мер. А тем самым лишь оттолкнули от государства, показав, что это холодная бездушная машина. Своей рукой выталкиваем новое поколение на площадь. А этого не нужно делать, вот и всё.

Тамара Эйдельман, историк, заслуженный учитель России:

- Вопрос о том, чем новое поколение отличается от предыдущих, мне задают последние 30 лет. И я всегда отвечаю: Воланд задолго до меня сказал - люди как люди, вот только квартирный вопрос их испортил.

Я не вижу принципиальных отличий. Вот поколение, которому сейчас 25 лет - в них я действительно вижу большую свободу, а с нынешними выпускниками мне пока непонятно. В таком возрасте свобода - это ещё несвобода, а подростковые штучки. Хочется, конечно, надеяться, что в них меньше страха, чем во взрослых поколениях. Когда мы вместе с нынешними школьниками смотрели фильм о Колыме - они не все ещё не понимали, о каком страхе идёт речь. Хотя, может быть, просто это ещё не отрефлексировали.

Анетта Орлова, писатель, практикующий психолог:

- Нынешнее поколение действительно отличается от предыдущих. Они очень быстро адаптируются к тем изменениям, которые происходят в среде. Это дети, которые выросли в эпоху, когда уже нет дефицита, а наоборот - цивилизация избытка. И это накладывает на них определенные черты - они очень часто с трудом могут отказывать себе в своих желаниях, потому что привыкли, что всего кругом слишком много. У них возникает зависимое поведение, в первую очередь, конечно, от гаджетов, компьютеров.

Но это поколение очень быстро реагирует на изменения. Сейчас очень много ребят, которые хотят учиться. С удовольствием ставят себе достаточно амбициозные цели, очень многие стремятся овладевать точными науками, техническими, именно потому что произошедшая информационная революция дает им эту возможность.

Они напористые, прагматичные, эмпатия у них, конечно, требует развития, так как выросли не в той модели отношений, где основными контактами было "человек-человек", а в той, где "человек-система". В целом поколение дает большие надежды, просто оно немножко другое, вот и все.

Совершенно точно, что это поколение больше индивидуалистов, в нем меньше коллективизма. Они гораздо более свободны, у них меньше бесконечных претензий к самим себе. У них выше самооценка, они не очень понимают, когда на них давят, они хотят чтобы с ними договаривались. В этом смысле они больше уважают себя. В них гораздо меньше критичности с точки зрения неприемлемости к ценностям других людей и гораздо меньше осуждения иного поведения. Они более толерантны, но и более лучше охраняют свои собственные границы.

Иногда нынешнюю молодежь упрекают в большем инфантилизме, но это просто отложенное взросление, оно действительно присутствует. Но с другой стороны, у нас теперь все стало отложенным по сравнению с предыдущими поколениями - и отложенный возраст вступления в брак, и отложенная старость, и отложенный выход на пенсию. Человек просто теперь дольше живет. Действительно опеки над нынешними молодыми поколениями больше, потому что больше и тревоги. И вот навыком, которым они обладают лучше прежних поколений, стал навык отказываться от лишнего - то, чего не умели прежние поколения.