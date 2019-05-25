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Ядерный центр в Сарове закупит иконы со стразами и панно на 2,3 млн рублей

17:50 25.05.2019
Фото с сайта regnum.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в госкорпорацию "Росатом") объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого 76 малых икон Серафима Саровского, украшенных стразами, 165 книг-плакеток, 66 панно "Саровская пустынь" и 90 триптихов.

Закупка книг, икон и картин религиозной направленности производится у субъектов малого и среднего предпринимательства, только они могут стать участниками тендера, сообщает ИА REGNUM. Начальная стоимость сборного лота — 2 304 186,93 рубля.

У всех товаров указан один и тот же производитель — ООО «Ростр». Он базируется в Саранске, ООО учреждено в 1999 году. Директор и единственный владелец — Николай Козин, уставный капитал — 10 тыс. рублей. 

Представитель пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ сообщила ТАСС, что иконы, панно, триптихи и книги закупаются в качестве сувенирной продукции.

В Росатоме, комментируя закупку икон и книг Саровским ядерным центром, отметили, что выбор такой сувенирной продукции обусловлен тем, что рядом с городом расположен Серафимо-Дивеевский монастырь, являющийся одним из паломнических центров России.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России
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Комментарии читателей
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26.05.2019, 00:53
Гость: Вместо тяжелой воды

в реакторы заливать святую воду?
25.05.2019, 22:55
Гость: Скептик

А какой главой из какого евангелия будет обоснована ядерная реакция?
"Представитель пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ сообщила ТАСС, что иконы, панно, триптихи и книги закупаются в качестве сувенирной продукции".
Это как примерно Сахаров хотел взорвать Америку?
25.05.2019, 22:52
Гость: Ну-ну

А вы сможете сделать соху???
Все комментарии (14)
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