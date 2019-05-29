Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

09:27

Российский политолог демонстративно покинул студию программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" из-за оскорблений своего коллеги, специализирующегося на Украине.

Гостями эфира "60 минут" стали политологи Николай Платошкин и Александр Семченко. Спор возник, когда они стали обсуждать возврашение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

В частности Платошкин прокомментировал решение украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Саакашвили гражданства. "Практика показывает, что везде, где Саакашвили, — там хайп, бардак и раздрай", — заявил он.

Эти слова возмутили Семченко, который назвал Платошкина "конченым идиотом". После такого обращения российский эксперт покинул студию.

При этом после его ухода ведущая Ольга Скабеева попыталась объяснить позицию Платошкина: по ее словам, таким образом политолог критиковал украинские власти, а не народ.

Ранее Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства, экс-губернатор Одесской области уже пообещал вернуться на Украину в среду.