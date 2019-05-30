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По делу о взрыве в академии Можайского обвинили пострадавшего преподавателя

10:50 30.05.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Правоохранительные органы предъявили обвинения по делу о взрыве в петербургской военной академии имени Можайского преподавателю Рифату Закирову, который сам пострадал в результате происшествия. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, учитель помещен под домашний арест. Его обвиняют в хищении и незаконном хранении взрывчатки.

Согласно одной из версий, пишет газета, Закиров сам принес в академию взрывное устройство, чтобы затем найти и обезвредить его и тем самым улучшить свои позиции в споре с Минобороны о приватизации служебной квартиры.

О том, что следствие подозревает в организации взрыва именно Рифата Закирова, в начале апреля сообщила в соцсетях его жена Светлана.

Рифат Закиров — бывший сапер, ветеран обеих чеченских войн, награжденный орденом Мужества, медалью «За отвагу» и знаком «За разминирование». Опрошенные «Медузой» знакомые называли его «образцом офицера» и «идеальным отцом».

2 апреля на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Он случился в одном из помещений факультета, который готовит инженеров-механиков. В результате инцидента пострадали четыре человека, в помещении академии обрушился лестничный пролет. Через три дня после взрыва жена Рифата Закирова заявила, что следствие пытается обвинить во взрыве именно его.

Темы: Россия, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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30.05.2019, 18:27
Гость: Владимир

Можайка и при царях и при советах была учреждением УМНЫХ ЛЮДЕЙ - артиллеристов и ракетчиков - и, естественно, никаких происшествий НЕ БЫЛО !
Все ракетчики - люди умные, образованные и очень ответственные.
Если бы в РВСН была бы ХОТЬ СОТАЯ ДОЛЯ ОБЫЧНОГО АРМЕЙСКОГО ИЛИ МОРСКОГО РАЗГИЛЬДЯЙСТВА - то Земной Шар уже бы несколько десятилетий был бы НЕОБИТАЕМ ... .
Это сапёру разрешается ошибаться целый ОДИН РАЗ ... .
Ракетчику НЕЛЬЗЯ НИ РАЗУ !
А вот как понабирали всякую ШВАЛЬ - баб, сапёров, минёров и прочих недоумков - то всё и стало взрываться и позориться ... .
Это только по документам - у всякой пЯхоты, десанта, летунов, трактористов - танкистов - якобы, "высшее" образование ... - на самом деле это совершенно ДРЕМУЧИЕ И НЕОБРАЗОВАННЫЕ солдафоны !
30.05.2019, 15:49
Гость: личный опыт

"Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона."(с)
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