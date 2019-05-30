По делу о взрыве в академии Можайского обвинили пострадавшего преподавателя

10:50

Правоохранительные органы предъявили обвинения по делу о взрыве в петербургской военной академии имени Можайского преподавателю Рифату Закирову, который сам пострадал в результате происшествия. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, учитель помещен под домашний арест. Его обвиняют в хищении и незаконном хранении взрывчатки.

Согласно одной из версий, пишет газета, Закиров сам принес в академию взрывное устройство, чтобы затем найти и обезвредить его и тем самым улучшить свои позиции в споре с Минобороны о приватизации служебной квартиры.

О том, что следствие подозревает в организации взрыва именно Рифата Закирова, в начале апреля сообщила в соцсетях его жена Светлана.

Рифат Закиров — бывший сапер, ветеран обеих чеченских войн, награжденный орденом Мужества, медалью «За отвагу» и знаком «За разминирование». Опрошенные «Медузой» знакомые называли его «образцом офицера» и «идеальным отцом».

2 апреля на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Он случился в одном из помещений факультета, который готовит инженеров-механиков. В результате инцидента пострадали четыре человека, в помещении академии обрушился лестничный пролет. Через три дня после взрыва жена Рифата Закирова заявила, что следствие пытается обвинить во взрыве именно его.