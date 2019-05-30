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Пилот Як-18 снял на видео поджигателей леса в Иркутской области

21:40 30.05.2019

Летчик-наблюдатель, возвращаясь с авиапатрулирования лесопожарной обстановки в Черемховском районе, увидел дым недалеко от деревни Поморцева. Пилот самолета Як-18 свернул в сторону пожара.


Фото с сайта baikal24.ru

На лесной дороге он заметил автомобиль УАЗ «Хантер» с багажником на крыше. Там же оказались несколько человек, которые, увидев самолет, сели в автомобиль и начали удаляться от места возгорания.

Запас топлива у воздушного судна был ограничен, поэтому летчик не смог проследить за злоумышленниками. Скорее всего, был умышленный поджог. Пожар был локализован на площади около 2 тыс. га, из которых 200 га покрыты лесом. На тушении задействовано 30 человек и 12 единиц техники. Видеоматериалы переданы в полицию.

Темы: Лесные пожары в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 03:25
Гость: Только суд, ващета.

Но и так понятно, что россиянцев из определенных районов Сибири и ДВ будут гнать пинкам по заказу из Москвы. Ибо планов громадьё по продаже этой земельки. Пардон, по сдаче в аренду.
31.05.2019, 03:03
Гость: Влад 33

При явных случаях поджога леса, как этот, необходимо разрешить стрелять этих уродов!
А остальное - от лукавого!..
31.05.2019, 01:43
Гость: IgS

Ну здесь-то все просто: отловить машину конфисковать а участников на лесопосадки. Пожизненно. Что поплотили то и починят. Времени хватит.
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