Пилот Як-18 снял на видео поджигателей леса в Иркутской области

21:40

Летчик-наблюдатель, возвращаясь с авиапатрулирования лесопожарной обстановки в Черемховском районе, увидел дым недалеко от деревни Поморцева. Пилот самолета Як-18 свернул в сторону пожара.



Фото с сайта baikal24.ru

На лесной дороге он заметил автомобиль УАЗ «Хантер» с багажником на крыше. Там же оказались несколько человек, которые, увидев самолет, сели в автомобиль и начали удаляться от места возгорания.

Запас топлива у воздушного судна был ограничен, поэтому летчик не смог проследить за злоумышленниками. Скорее всего, был умышленный поджог. Пожар был локализован на площади около 2 тыс. га, из которых 200 га покрыты лесом. На тушении задействовано 30 человек и 12 единиц техники. Видеоматериалы переданы в полицию.