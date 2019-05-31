Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

14:29

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, которая предусматривала закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой», сообщила пресс-служба администрации города. Как пишет «Коммерсант», цена контракта превышает 600 тысяч рублей.

«У нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — цитирует мэра официальный сайт Анапы.

По словам Полякова, если местные предприниматели захотят оплатить выступление Волочковой на праздновании открытия курортного сезона, то он не будет против этого.

«Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», – подчеркнул градоначальник.

Открытие курортного сезона в Анапе намечено на 8 июня. Известно, что на нем должен выступить певец Стас Костюшкин. На данный момент не ясно, будут ли на его выступление выделены деньги из бюджета города или артист бесплатно споет для гостей праздника.

Согласно программе праздника, также ожидается шоу «Балерина и клоун» с участием Волочковой и создателя цирка Global Circus Николая Челнокова. В Instagram танцовщицы размещена афиша представления и много фотографий и роликов с репетиций выступления.

Отмечается, что кульминацией праздника станет торжественное мероприятие «Я там, где мечта!». Представление стартует в 21:00 на главной Театральной площади Анапы.