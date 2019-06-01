Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

11:40

Экс-министр обороны РФ, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков избран накануне заместителем президента Союза машиностроителей России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

Такое решение было принято на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

У Сердюкова второе назначение за месяц. 13 мая он был назначен председателем совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).