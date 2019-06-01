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Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

11:40 1.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Экс-министр обороны РФ, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков избран накануне заместителем президента Союза машиностроителей России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

Такое решение было принято на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

У Сердюкова второе назначение за месяц. 13 мая он был назначен председателем совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). 

Темы: Анатолий Сердюков
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Комментарии читателей
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01.06.2019, 19:12
Гость: Топ-менеджеры -

это которые ногами топают громко.
01.06.2019, 18:53
Гость: ВВВ

Так его уже и нет. Чтобы машинки из конструктора собирать, машиностроение не требуется.
01.06.2019, 18:50
Гость: ВВВ

Да, не повезло Грудинину. И долю не получил и "последнее" отбирают!
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