Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

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Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху. Об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что ФСИН начало проверку по опубликованной в СМИ видеозаписи банкета для заключенных в колонии в Орловской области.

"Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены", — сказал Максименко, добавив, что взысканию может подвергнуться и начальник территориального органа.

Максименко отметил, что само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но такие мероприятия должны проходить "под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы".

Видео, на котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятое в исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области, опубликовало ранее издание "Орловские новости".