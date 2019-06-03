Боец спецназа ГРУ был убит в массовой драке в Подмосковье

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Боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области.

Как пишет РБК со ссылкой на друга погибшего Сергея Иванова, инцидент произошел 1 июня. Белянкин возвращался с подругой домой по Новотушинской улице. Примерно в 23:30 возле бара «БирХаус» он стал очевидцем драки, в ходе которой десять человек избивали двух людей.

«Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — рассказал Иванов.

Он отметил, что машина скорой помощи подъехала спустя 10–15 минут, после того как умер Белянкин. «Личность одного из подозреваемых установлена — предположительно, он сотрудник бара, но пока никто не арестован — убийцы скрываются», — сказал Иванов.

Он также добавил, что погибший был ефрейтором, он четыре года служил в подразделении спецназа. Издание также отмечает, что погибший был участником боевых действий в Сирии. В частности, в 2016 и 2017 годах он участвовал в боях под Алеппо против «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ, террорестическая организация, запрещенна в России) и имел награды.

Случайный свидетель массовой драки рассказал телеканалу "Звезда" подробности ЧП. По словам мужчины, все произошло очень быстро. Вначале он увидел, как молодой человек пошел в сторону толпы, в которой избивали двух парней. Прозвучали выстрелы, все разбежались, пострадавший сделал несколько шагов и упал.

По данному факту Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование дела продолжается.