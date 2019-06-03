]]> ]]>
Главная В России Новости

Боец спецназа ГРУ был убит в массовой драке в Подмосковье

10:11 3.06.2019
Никита Белянкин
Фото с персональной страницы во ВКонтакте
Материалы по теме:

Боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области.

Как пишет РБК со ссылкой на друга погибшего Сергея Иванова, инцидент произошел 1 июня. Белянкин возвращался с подругой домой по Новотушинской улице. Примерно в 23:30 возле бара «БирХаус» он стал очевидцем драки, в ходе которой десять человек избивали двух людей.

«Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — рассказал Иванов.

Он отметил, что машина скорой помощи подъехала спустя 10–15 минут, после того как умер Белянкин. «Личность одного из подозреваемых установлена — предположительно, он сотрудник бара, но пока никто не арестован — убийцы скрываются», — сказал Иванов.

Он также добавил, что погибший был ефрейтором, он четыре года служил в подразделении спецназа. Издание также отмечает, что погибший был участником боевых действий в Сирии. В частности, в 2016 и 2017 годах он участвовал в боях под Алеппо против «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ, террорестическая организация, запрещенна в России) и имел награды.

Случайный свидетель массовой драки рассказал телеканалу "Звезда" подробности ЧП. По словам мужчины, все произошло очень быстро. Вначале он увидел, как молодой человек пошел в сторону толпы, в которой избивали двух парней. Прозвучали выстрелы, все разбежались, пострадавший сделал несколько шагов и упал.

По данному факту Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование дела продолжается.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.06.2019, 20:38
Гость: Гость

Это их излюбленная методика - толпой на одного. По другому страшно.
03.06.2019, 20:18
Гость: Андроник

№2 Именно сопротивление этих близкородственных структур, спасли Богом хранимую Русь от распада на удельные княжества, всего лишь одно поколение тому. Тогдашняя управленческая элита (= ЧКисты) не решились развалить армию и отдать власть воинам Аллаха (мир ему). Генштаб Русской армии всё прекрасно понимал, и профессионально безупречно организовал сопротивление. Конец.
03.06.2019, 20:16
Гость: Андроник

№1Вводная.Господа-товарищи очнитесь!Вас опять дурманят совершенно не перепроверяемой информацией=дезинформацией.Пресса-прессует, а не информирует, это технологии методологии лжи. Зачем власть (= инструмент насилия = господства) периодически пальпирует болевые точки разлагающегося социума. Она стремится к чему (1-вылечить, 2-добить, 3-контролировать, 4-гуманно уничтожить)? Власть Вам союзник или противник, а если противник то как же ему можно доверять.
Моя версия для разумных из народа. Единства никогда не было, нет и быть не может, всегда и во всём борьба противоположностей. Так сотворено мироздание, - это одна из его кононических подсистем. Начало.
Одна из башен Кремля решила, в очередной раз, стравить армию (в частности ту её часть, у которой МЕСТЬ = мера сути) и мусульманскую диаспору (в частности Вайнахов =нохчий , несомненных лидеров диаспоры). Армейские спецы и Вайнахи родственные структуры по духу и крови. Докажем это:
1.Война – цель и смысл существования, ликвидация противника высшая доблесть;
2.Конон - Устав и Адат, действующий За КОН явление временное, конон от Бога;
3.Боевое братство. Брату не лгут и не предают;
4.Кровная месть без срока давности;
5.Внутренняя иерархия, генетическая ненависть к любому контролю со стороны. Я бы продолжил, места мало. Есть, естественно, и различия.
Именно сопротивление этих близкородственных структур, спасли...
Все комментарии (110)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.