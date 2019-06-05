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В Москве выставили на продажу гостиницу «Пекин»

12:21 5.06.2019
Гостиница Пекин
Фото с сайта moscow-hotels.net
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В Москве выставили на торги гостиницу "Пекин", четырехзвездочный гостинично-офисный комплекс на Большой Садовой, пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственника здания, компанию "Галс-Девелопмент" (входит в группу ВТБ).

Начальная цена объекта - 5, 671 млрд рублей, шаг аукциона составит 15 млн рублей. 

Заявки на электронный аукцион принимаются до 29 августа. Торги начнутся 2 сентября в 10:00.

"Пекин" - памятник архитектуры сталинского классицизма. Высотное здание построили в 1939-1958 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина.

Сейчас в здании 150 гостиничных номеров в стиле ампир, три ресторана, панорамный бар на крыше и конференц-зал.

Ранее сообщалось, что "Галс-Девелопмент" может продать "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), эксперты оценивали сделку в 6 млрд рублей.

Темы: Гостиничный сервис в России, Коммерческая недвижимость в Москве, Недвижимость, Цены на недвижимость
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Комментарии читателей
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05.06.2019, 16:50
Гость: Пётр Коренблюм

Шалом, Ш.Гольдберг, лучше покупайте мечети и синагоги.
05.06.2019, 16:13
Гость: Dolph Lundgren

В 1983-1984 я был в ресторане этого отеля с женой и её братом.
Вошли, удивились, что все официантки (русские «девушки») имели «а ля китайские» прически. Ещё больше удивились когда после 15 минут ни одна из них к нам не подошла.
Плюнули и перешли на другую сторону проспекта (тогда Горьковского) в ресторан София (чуть подальше за памятников Пушкину). Там уже не удивлялись ожидая официанта 30 минут.
...
Уже в СССР в рестораны не ходили.
05.06.2019, 15:44
Гость: ну

Ну будет он государственный - как будто что-то изменится. Щас государство ни чем не отличается от коммерческой компании, единственное отличие, что ни кто ему не указ и оно само придумывает "правила игры".
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