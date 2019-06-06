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Лавров рассказал о призыве США провести второй референдум по Крыму

06:46 6.06.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Бывший американский госсекретарь Джон Керри предлагал провести второй референдум по вопросу присоединения Крыма к России, заявил в интервью РБК в четверг, 6 июня, глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр уточнил, что Керри обращался к нему в апреле 2014 года. По его словам, экс-глава Госдепартамента попросил Москву провести еще один референдум «для порядка».

«С какой стати? Если вам всё понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится», — сказал Лавров.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Власти Украины не признают Крым российским и считают, что Россия оккупировала полуостров, в том числе и потому, что украинское законодательство не предусматривало возможность проведения такого референдума.

Президент России Владимир Путин называет вопрос принадлежности Крыма исторически закрытым.

Темы: Крым, Сергей Лавров, США, Отношения России и США, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 12:57
Гость: Отличный призыв!.. - а вот и условие его принятия:

Второй так второй, только 'либо' на 'либо' -
Крымчан либо дружно изменится выбор,
Либо Дядя Сэм, прекратив свои визги,
Признает пусть Крым 100%-но российским!
06.06.2019, 12:47
Гость: Оллес

Ты уж извиняй,бендерко,но "расходы" на победу над фашистами не важны.
Хоть в 100 раз больше - какая разница,уж особенно тебе ?:)))
Надо будет - и вас всех на тютюн разотрем.И хозяев ваших тоже.
06.06.2019, 12:22
Гость: Оллес

Да и Крым НИКОГДА не был украинским,он был отписан чисто территориально на бумаге республике УССР в СОСТАВЕ СССР.Это вобще другая страна.И ее правоприемник - Россия.
А насчет референдума - то свободу Пелтиеру!!! и референдум в племени навахо и сиу:желаете ли вы дальше терпеть оккупантов-наглосаксов на своей земле,или хотите все забрать себе нахаляву ?:)))Ась ? :)))
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