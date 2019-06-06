Лавров рассказал о призыве США провести второй референдум по Крыму

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Бывший американский госсекретарь Джон Керри предлагал провести второй референдум по вопросу присоединения Крыма к России, заявил в интервью РБК в четверг, 6 июня, глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр уточнил, что Керри обращался к нему в апреле 2014 года. По его словам, экс-глава Госдепартамента попросил Москву провести еще один референдум «для порядка».

«С какой стати? Если вам всё понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится», — сказал Лавров.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Власти Украины не признают Крым российским и считают, что Россия оккупировала полуостров, в том числе и потому, что украинское законодательство не предусматривало возможность проведения такого референдума.

Президент России Владимир Путин называет вопрос принадлежности Крыма исторически закрытым.