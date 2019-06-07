В Москве в парке «Зарядье» состоялось открытие фотовыставки «Звезды МАКС»

19:34

Начало авиашоу «МАКС-2019» назначено на конец августа 2019-го года, но уже сегодня Москва активно готовится к проведению этого события.

За 3 месяца до назначенной организаторами даты в парке «Зарядье» была открыта фотовыставка «Звёзды МАКС». Посетители парка получили уникальную возможность ознакомиться с архивными кадрами с уже прошедших авиасалонов и оценить фотографии самого разного уровня – от любительских до профессиональных работ международных авиационных фотографов, которые сотрудничают с агентствами Reuters, Transport-Photo Images, Aviation Images, ТАСС, РИА-Новости, и другими. Посещение данного мероприятия абсолютно бесплатно.

Несмотря на то, что фотовыставка «Звёзды МАКС» в этом году проходит в первый раз, организаторы авиасалона вместе с руководством парка «Зарядье» уже выражают свои надежды на то, что проведение мероприятий подобного рода станет регулярным. За первый день работы и за время открытия мероприятие посетили журналисты различных изданий, чиновники и представители предприятий авиационной отрасли, а фотографии уже разлетелись по сети. В частности, лидер мировой чартерной авиации, компания Air Charter Service, опубликовала репортаж с мероприятия в блоге компании. Осветили открытие выставки канал 360, издание «Вечерняя Москва» и другие.

В день открытия выставки в мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, коммерческий директор ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин и директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб. Они выразили благодарность фотохудожникам, которые предоставили работы в рамках фотовыставки, и помогли организаторам мероприятия создать особую атмосферу, передающую все эмоции международного авиационно-космического салона.

По словам Владимира Советкина, представленные на выставке работы не только отличаются особой красотой, но также имеют и большое значение, так как как они отражают всю атмосферу авиасалона. За 3 недели работы фотовыставки все жители Москвы, а также гости из других городов и стран смогут лично убедиться в том, что «МАКС» является самым главным мероприятием страны.

Фотовыставка состоит из нескольких десятков фоторабот, которые занимают один зал медиацентра. Среди прочих фотографий на выставке представлены работы Марины Лысцевой, Леонида Фаерберга, Владимира Воронова и других знаменитых фотографов. Большая часть снимков, представленных на выставке, уже публиковалась средствами массовой информации из разных стран. О высоком уровне фотографий говорит и тот факт, что часто подобные снимки приобретают галереи и частные коллекционеры из США, Европы и Японии, а сейчас их может увидеть каждый желающий, бесплатно посетив медиацентр «Зарядье».

Кроме профессиональных фоторабот известных фотохудожников на выставке представлен также ряд архивных снимков и работ любителей авиасалона и авиации. Организаторы проводили в социальных сетях специальный конкурс отбора фотографий на протяжении нескольких месяцев. В конкурсе могли принять участие все желающие.

Профессиональное жюри проводило отбор фотографий, а их авторы также стали экспонентами фотовыставки. Все фотографии, представленные в рамках выставки, очень разные по стилю и настроению. Они показывают полеты в небе и знакомят нас с летными командами, рассказывают о новинках авиастроительной отрасли и очень четко передают атмосферу авиасалона МАКС. Глядя на эти работы, зритель может полностью погрузиться в загадочной и увлекательный мир авиации и почувствовать себя завсегдатаем авиасалона, даже если никогда не был на МАКСе ранее.

Предполагается, что фотовыставка «Звёзды МАКС» коснется не только посетителей выставочного зала - уже в ближайшие дни экраны парка начнут демонстрировать видеофильмы с выступлениями зарубежных и российских пилотажных групп, которые принимали участие в программах салонов «МАКС», а для гостей парка будут проводиться мастер-классы и лекции с представителями авиационной отрасли и предприятиями авиационной и космической промышленности, знаменитыми летчиками-испытателями, чемпионами авиационных видов спорта, ведущими авиационными фотографами и операторами.

Кроме того, в рамках выставки гости смогут лично познакомиться со знаменитыми летчиками и членами пилотажных групп и спортсменами, а также посетить лекции ведущих экспертов и специалистов и занятия по авиамоделированию.

