Роскомнадзор предложил отменить штрафы за нарушение возрастной маркировки

12:09

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил за отмену штрафов для СМИ из-за нарушения закона о возрастной маркировке.

Как пишет РИА Новости, административную ответственность Жаоов предложил заменить на профилактические мероприятия.

В России сегодня существуют маркировки 0+, 6+, 12+, 18+. На первой полосе печатного периодического издания маркировка должна соответствовать самой старшей возрастной категории, на которую рассчитана информация в этом выпуске. Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по информполитике планирует провести консультации с СЖР на предмет возможных изменений в законодательстве о возрастной маркировке информационной продукции. Ранее эта тема поднималась в ходе медиафорума ОНФ, президент РФ пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий.

"Закон написан так, что если СМИ его не исполняет, то оно штрафуется. И, наверно, вот здесь надо смотреть. Я не думаю, что надо убирать возрастную маркировку. Я думаю, надо убирать административную ответственность СМИ и переводить ее в зону профилактики. И тогда все будет нормально", - сказал Жаров.

"Я думаю, что ни у кого из СМИ возражений против того, чтобы ставить возрастную маркировку, нет. Потому что есть возражения, что закон вроде как уведомительный, а штрафы за него реальные", - отметил глава Роскомнадзора.

Он отметил, что возрастная маркировка - это информация для родителей и опекунов детей, чтобы они понимали, в какой информационной зоне они находятся.

По словам Жарова, Роскомнадзор работает со всеми российскими СМИ по принципу профилактики. "Мы рассказываем, как (маркировать - ред.), а потом ждем, что СМИ само начнет это делать", - отметил он.

Жаров сообщил, что в настоящее время создана рабочая группа, в которую, в том числе, входит замглавы Роскомнадзора по СМИ Вадим Субботин, психологи, представители Минобразования и которая обсуждает, что делать с возрастной маркировкой.