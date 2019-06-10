Повышение цены на газ ожидает россиян с 1 июля

11:40

«Газпром» с 1 июля 2019 года увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.

В 2018 году индексация цены на газ составила 3,4%. С 2020 года рост должен составлять 3%. Но в индексации цен этого года учитывалось увеличение НДС с начала 2019 года с 18% до 20%.

«Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо — через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно — через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 гг. рост указанных цен не превысит 3%», — так Минэкономразвития в своем макропрогнозе прокомментировало решение об уровне индексации цен в 2019 году.

Ранее эксперты заявляли, что тариф на газ для россиян может увеличиться после внедрения интеллектуальных счетчиков. На их установку по всей России, по предварительным расчетам, уйдет 385 миллиардов рублей. Специалисты предположили, что эти расходы будет оплачивать сам потребитель.

Также умные счетчики могут снабжать потребителя детальной информацией об уровне потребления, что в итоге поможет более экономно расходовать ресурсы. В то же время эти приборы учета газа более дорогостоящие, а чтобы их устанавливать и ремонтировать, необходим беспрепятственный доступ в дома. Плюс их установка и обслуживание также обойдутся потребителю заметно дороже традиционных приборов. В итоге платежи для населения могут вырасти примерно на 5–10%.