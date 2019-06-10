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СМИ сообщили об утечке личных данных 900 тысяч россиян

08:05 10.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка оказались в открытом доступе, две утечки затронули интересы около 900 тысяч россиян, пишет газета “КоммерсантЬ”.

По данным издания, утечки баз данных произошли в конце мая, указанные в них данные собирались несколько лет назад, однако существенная часть информации до сих пор актуальна. Речь идет, в частности, об именах, телефонах и паспортных данных.

Издание обнаружило одну из таких "утекших" баз данных. В ней содержатся данные о 24,4 тысячи человек. Отмечается, что в списке фигурируют преимущественно жители Северо-Западного федерального округа, причем их телефоны по большей части актуальны. При этом в базе содержатся сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.

Вторая база содержит информацию о 800 тысячах граждан по всей стране, ее актуальность датируется 2013 годом.

Комментируя ситуацию, в Альфа- и ХФК-банках изданию заявили, что они проведут проверку достоверности и актуальности сведений. В ОТП-банке заявили, что утечки не зафиксировали.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что персональные данные людей в России очень плохо защищены, необходимо усиливать ответственность за их утечку и нелегальное использование.

Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 11:59
Гость: gvozd

это исскуственная проблема навязанная государством.
ее решение архипростое - Уголовная ответственность за сбор и хранение персональной информации.
спецслуьбы сами соберут что им надо.. на кого им надо.
10.06.2019, 11:48
Гость: Carlos

О неизбежности такой хрени (невозможности защиты массовых баз данных) спецы говорили ещё при позднем Брежневе. Андропов правда, считал иначе.
10.06.2019, 11:21
Гость: соль

"персональные данные людей в России очень плохо защищены, необходимо усиливать ответственность за их утечку и нелегальное использование." - стандартный подход чиновника, если усилить ответственность (читай повысить штрафы), то все проблемы должны сами разрешиться, а если не решатся, то ничего страшного, можно еще раз повысить ответственность. Главное процесс а не результат.
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