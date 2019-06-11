Медведев спрогнозировал переход на четырехдневную рабочую неделю

13:34

Рабочая неделя во всем мире станет четырехдневной благодаря технологическому прогрессу. Это позволит работникам избавиться от профессионального выгорания. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев на Международной конференции труда.

«Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — привел его слова ТАСС.

Дмитрий Медведев отметил, что сокращение рабочего времени станет возможным благодаря технологическому процессу. Он напомнил, что в начале прошлого века автомобильный магнат Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 часов до 40, что положительно сказалось на производительности труда.

Также он напомнил, об эксперименте компании из Новой Зеландии, которая перевела своих работников на четырехдневную рабочую неделю. В итоге производительность труда в пересчете на час выросла на 20%, а уровень стресса у сотрудников значительно снизился.

«Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», — пояснил российский премьер.

Дмитрий Медведев пояснил, что малые и средние предприятия уже идут в ногу со временем и подстраиваются под требования нового поколения работников. Они отказываются от старых систем мотивации, которые точно не заинтересуют современных молодых людей.

Ранее участники Петербургского экономического форума поделились своим мнением о четырехдневной рабочей неделе. Бизнесмен, управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко заявил, что первыми на четырехдневку надо перевести чиновников, заменив часть из них на программное обеспечение. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил, пока для такого нововведения может подойти только сфера IT-технологий.