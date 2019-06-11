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Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции

16:01 11.06.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube

10 июня российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Он приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream.

Летчик истребителя Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Темы: Отношения России и НАТО, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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11.06.2019, 23:25
Гость: Ага-ага

За первые три дня войны было уничтожено 80 процентов советской авиации, большая часть на земле.
11.06.2019, 21:09
Гость: нехохол

"Сбивать самолеты противника-это не подвиг,это обязанность летчика -истребителя"-Маэстро.
11.06.2019, 18:31
Гость: Обалдеть!

сайт "Хартыя 97"
11 ИЮНЯ 2019, ВТОРНИК, 18:22
"ВВС Британии перехватили два самолета РФ возле Эстонии"
...Это уже шестой инцидент с мая этого года.

Они не знают, что подземные бункеры есть не у всех?

"АСТАНАВИТЕСЬ!!!"
Все комментарии (6)
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