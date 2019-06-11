Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции

16:01

Стоп-кадр из видео в YouTube

10 июня российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Он приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream.

Летчик истребителя Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.