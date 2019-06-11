В России изменится порядок вывоза детей за границу

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Правила вывоза детей за рубеж изменятся с 12 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ.

Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.

Согласно документу, теперь такие заявления надо будет подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции. Если заявитель проживает за рубежом, он может обратиться в дипмиссию или консульство.

Ранее стало известно, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, допущенных к секретной информации.

Это произошло после бегства за границу одного из топ-менеджеров "Роскосмоса", гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина.