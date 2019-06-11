]]> ]]>
Главная Туризм Новости

В России изменится порядок вывоза детей за границу

07:33 11.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Правила вывоза детей за рубеж изменятся с 12 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ.

Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.

Согласно документу, теперь такие заявления надо будет подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции. Если заявитель проживает за рубежом, он может обратиться в дипмиссию или консульство.

Ранее стало известно, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, допущенных к секретной информации.

Это произошло после бегства за границу одного из топ-менеджеров "Роскосмоса", гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина.

Темы: Погранично-визовые вопросы в России, Детский отдых
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2019, 08:49
Гость: Sans nom -ф космас хааачуууу)))))

Космические дети.
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.