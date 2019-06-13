Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

21:05

Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского края

Сообщается, что мужчина на фото — уроженец Бишкека Никифоров Виталий Витальевич.

По данным прокупатуры, задержать вора пока не удалось.

© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского края

Ранее появилось сообщение, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места ДТП, которое произошло в городе 4 июня.

По их мнению, в кадре зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с главой кущевской банды Сергеем Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад. Жители станицы уверены, что на фотографии — именно Цапок. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.

Слева - Сергей Цапок, справа - предполагаемый главарь банды. Фото с сайта kp.ru

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