На месте аварии в Сочи в кадр попал человек, похожий на умершего в СИЗО Цапка

18:48

Адвокат преступной банды Сергея Цапка допустил возможность его «воскрешения»

Жители Краснодарского края заподозрили, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок не умер в СИЗО в июле 2014 года, не дожив до приговора. А лишь притворился мертвым, разыграв смертельный приступ инсульта, чтобы потом выйти на свободу. По крайней мере именно такую версию попросили проверить прокурора города Сочи Игоря Грязнова очевидцы аварии, которая произошла на днях на курорте.

Слева - Сергей Цапок, справа - предполагаемый главарь банды. Фото с сайта kp.ru

На месте ДТП, 4 июня, где автомобиль "БМВ" врезался в отбойник, вместе со страшными кадрами травмированных людских тел на фото попал человек, очень похожий на Сергея Цапка, пишет КП.

"Уважаемый Игорь Михайлович, - пишут в обращении жители. - В сеть интернет попала фотография, на которой зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с лидером кущевского ОПГ Сергеем Цапком. Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр".

Адвокат банды Цапка допустил возможность его "воскрешения". По словам Умалата Сайгитова, подобная ситуация кажется невозможной, однако отрицать ее не стоит.

"Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает", — рассказал адвокат в беседе с телеканалом "360".

Адвокат стороны потерпевших Максим Кошелев подтвердил схожесть двух мужчин, однако заявил о необходимости проведения соответствующей проверки.

"Просил провести поверку и выяснить, что это за человек. Прислали мне сведения потерпевшие, что у них есть вот такие фотографии, и мы решили, что действительно сходства есть. Так как это свежие фотографии, то нужно провести проверку по этому поводу", — сказал Кошелев.

Банда Цапка орудовала в станице Кущёвской Краснодарского края в 1990—2000-х годах. В 2010 году «цапки» по приказу лидера напали на семью и гостей фермера Сервера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей.

В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Сергей Цапок получил пожизненное. Он умер 7 июля 2014 года в СИЗО Краснодара. Официально причиной смерти стали инсульт и острая сердечная недостаточность. Тело Цапка кремировано в Волгограде, останки захоронены в неизвестном месте.