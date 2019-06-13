Минобрнауки переведет все дипломы вузов в электронный формат

09:51

К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании, пишет газета "Известия", со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России).

Новую модель планируется опробировать уже в 2019 году в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м.

Отмечается, что диплом в электронном виде станет частью цифрового портфолио, где будут учтены и практики, и спортивные достижения, и участие в научных исследованиях, и курсы повышения квалификации.

Типовое техническое решение для цифровых резюме обучающихся будет внедрено уже в текущем году на базе сайта «Современная цифровая образовательная среда». В дальнейшем эти решения будут развиваться в рамках мероприятия по созданию цифровых университетов.

Предполагается, что к цифровому портфолио с электронным дипломом и другими достижениями гражданина будут иметь доступ работодатели. Компании в большей степени интересуются компетенциями и реальными навыками соискателя, а не только оконченным вузом — поэтому и был выбран формат резюме, пояснили в ведомстве.

Кроме того, электронные дипломы могут решить проблему подделки документов об окончании вуза. На сегодняшний день около 30% дипломов фальсифицированы.

Отметим, ранее сервис по проверке подлинности дипломов создал Рособрнадзор, он доступен на сайте ведомства. Однако в этом реестре есть не все данные: некоторые вузы не предоставляют сведения вовремя, признавало ведомство ранее. Для надежности многие рекрутеры и агентства направляют в Рособрнадзор письма с просьбой подтвердить подлинность диплома, но ответа нужно ждать месяц — по закону у чиновников есть 30 дней на его подготовку.