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Чубайс предложил ввести углеродный налог

07:33 13.06.2019
Анатолий Чубайс
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

По его словам, на первом этапе ставки этого налога должны быть минимальными.

Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов. План подразумевает, что в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов.

"А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: "углеродный налог". Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", - считает Чубайс.

Он напомнил, что за последние несколько лет Евросоюз принял целый список решений, по которым товары, поставляемые в ЕС, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, облагаются дополнительным налогом.

"И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная", - пояснил Чубайс.

"Поэтому, с моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов - мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога. А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными", - добавил он.

Темы: Налогообложение в России, Промышленность в России
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Комментарии читателей
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13.06.2019, 16:23
Гость: Федор

Рыжий шайтан все не уймется.
13.06.2019, 15:34
Гость: ABCD

авто замена доканала уже...
13.06.2019, 14:40
Гость: ABCD

Дождались. Тот самый налог на "воздух". На училищах появятся люди с приборчиком вроде "алкотестера", и нужно будет туда "выдохнуть" а чиновник посчитает сумму налога.
Интересно, а как ЭТО чудесное дело будет "стимулировать" толстосумов? Разве что производить больше "грязных" экологических товаров. Электорат ЕР заплатить за всё.
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