Чубайс предложил ввести углеродный налог

07:33

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

По его словам, на первом этапе ставки этого налога должны быть минимальными.

Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов. План подразумевает, что в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов.

"А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: "углеродный налог". Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", - считает Чубайс.

Он напомнил, что за последние несколько лет Евросоюз принял целый список решений, по которым товары, поставляемые в ЕС, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, облагаются дополнительным налогом.

"И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная", - пояснил Чубайс.

"Поэтому, с моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов - мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога. А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными", - добавил он.