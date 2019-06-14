Российским полицейским разрешили отпуск в Турции и Таиланде

17:09

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал распоряжение, отменяющее запрет российским полицейским на выезд в Турцию и Таиланд, сообщает «Коммерсант». Информацию о разрешении сотрудникам МВД проводить отпуска в Турции подтверждает «Фонтанка».

Ассоциация туроператоров отмечает, что представителям МВД также стал доступен отдых в ОАЭ и на индонезийском острове Бали. Заявки на туры по этим направлениям стали поступать от сотрудников силовых структур с начала июня, хотя ранее доступ в эти страны был ограничен.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила «Интерфаксу», что Турция и Таиланд включены в перечень зарубежных стран, где разрешено отдыхать сотрудникам министерства.

С 2014 года сотрудникам силовых структур запрещено посещение ряда стран без одобрения руководства. Список из 116 государств, не рекомендованных к посещению сотрудниками МВД из-за возможных провокаций, был составлен российским МИДом. В дальнейшем он несколько раз корректировался.

На начало 2018 года в список стран, разрешенных для посещения российскими полицейскими, входили всего 13 государств: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия, Вьетнам, Китай и Куба.