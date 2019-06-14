Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве

12:07

Субъекты РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате кабмина 14 июня.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал куратором сразу трех регионов: республики Алтай, Карелии и Тувы. Первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову досталась Курганская область, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву – Адыгея.

Министр строительства Владимир Якушев назначен куратором Республики Марий Эл, министр труда Максим Топилин – Алтайского края, глава Минпромторга Денис Мантуров – Псковской области и Чувашии, глава МПР Дмитрий Кобылкин - Калмыкии.

Отмечается, что регионы, получившие кураторов в правительстве, заняли самые худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31,422 тысячи рублей в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

Кабинет министров утвердит программы развития для каждого региона, а кураторам предстоит синхронизировать работу всех ведомств и в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные проекты. Контролировать эту работу будет Виталий Мутко.