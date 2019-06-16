Бывших военных научат вести частный бизнес

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Промсвязьбанк планирует открыть курсы по обучению предпринимательской деятельности для бывшых военных с осени текущего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу дирекции среднего и малого бизнеса организации Александра Чернощекина.

По его словам, исследования показали, что почти треть военнослужащих после увольнения в запас хотят открыть собственный бизнес. При этом больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении.

В настоящее время разрабатывает комплексную программу обучения для военных, ушедших в запас, с тем, чтобы первый набор провести уже этой осенью.

"Программа будет включать такие модули, как формирование и управление командой, построение бизнес-модели, исследование рынка, жизненный цикл продукта, маркетинговая стратегия, построение продаж, продвижение в интернете, финансовый учет и другие направления", - рассказал он.

Как отмечает агентство, на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.