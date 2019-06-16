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Бывших военных научат вести частный бизнес

07:51 16.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Промсвязьбанк планирует открыть курсы по обучению предпринимательской деятельности для бывшых военных с осени текущего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу дирекции среднего и малого бизнеса организации Александра Чернощекина.

По его словам, исследования показали, что почти треть военнослужащих после увольнения в запас хотят открыть собственный бизнес. При этом больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении. 

В настоящее время разрабатывает комплексную программу обучения для военных, ушедших в запас, с тем, чтобы первый набор провести уже этой осенью.

"Программа будет включать такие модули, как формирование и управление командой, построение бизнес-модели, исследование рынка, жизненный цикл продукта, маркетинговая стратегия, построение продаж, продвижение в интернете, финансовый учет и другие направления", - рассказал он.

Как отмечает агентство, на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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16.06.2019, 11:32
Гость: Настоящий коммунист, из пролетариев

Лучше бы вернулись к построению коммунизма.
16.06.2019, 11:31
Гость: Вопрос конечно интересный

Кто будет учить - полковник Захарченко или аж целый генерал Грачёв?
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