Сбор подписей у Яшина и Соболь проходит с трудом, в ход идут провокационные ухищрения

20:38

Пустословов и крикунов в России уже давно не переносят на дух

До выборов в Московскую городскую думу остается порядка трех месяцев. Достаточный срок для кандидатов, чтобы собрать подписи в поддержку.

© Пресс-служба Мосгордумы

Однако у оппозиционеров Любови Соболь и Ильи Яшина с этим возникли серьезные проблемы.

Москвичи неохотно выражают поддержку кандидатам, известным лишь скандалами. Видимо, именно это сподвигло «навальнистов» прибегнуть к различным ухищрениям. Ранее Соболь и Яшин жаловались на то, что их якобы саботируют фальшивые сборщики подписей. По заявлению оппозиционеров, «ненастоящие» сборщики якобы работали по заказу мэрии Москвы и собирали подписи на фальшивых бланках. При подсчете голосов их не зачтут, что помешает дойти до выборов.

На историю мало кто обратил внимание, ведь она, вероятнее всего, была выдумана. Но Соболь пошла дальше и теперь утверждает, что те самые «проплаченные сборщики» одумались и перешли в ее предвыборный штаб. Теперь «купленные» волонтеры якобы работают на нее совершенно бесплатно – это Роман Игнашевич, Ксения Афанасенко, Владислав Оспенников.

Однако все это выглядит очень и очень странно. Фальшивые сборщики получали около тысячи рублей за одну подпись, но вдруг решили стать безвозмездными волонтерами по душевным соображениям? Сомнительно. А учитывая объем затрат на кампанию по сбору подписей, тем более невозможно поверить, что власти потратили на дешевую провокацию с бесполезными оппозиционерами порядка трех-шести миллионов.

Подобный ход совершается оппозицией не впервые. Поиск врагов и «подставщиков» - привычная для них практика. На выборы мэра Москвы, например, Дмитрий Гудков из «Партии Перемен» даже не подготовил предвыборную программу. Вместо реальных дел политик попросту обвинил в своих бедах муниципальный фильтр. Якобы его не зарегистрировали на выборы из-за несправедливой системы отбора.

Пустословов и крикунов в России уже давно не переносят на дух. Немудрено, что Соболь и Яшин вызывают у москвичей лишь раздражение. Скандалистка Соболь добрыми делами не прославилась, зато чуть не довела своими агрессивными расспросами Маргариту Симоньян до выкидыша. А Илье Яшину вряд ли стоит мечтать о депутатском кресле хотя бы потому, что истинный слуга народа не запрячет в дом престарелых родную бабушку для того, чтобы завладеть ее квартирой.

Эти же скандалисты не могут без провокаций вроде липовых сборщиков подписей, ведь тогда нечем будет объяснить свой провал.