Павел Грудинин: Анатомия расправы

С момента выдвижения Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ ведется планомерная кампания, направленная на расправу

Расправу вершат над ним лично и над возглавляемым им совхозом им. Ленина. В общих чертах об этой кампании общественность знает из скудных сообщений прессы, не всегда, впрочем, объективных.

Павел Грудинин. Стоп-кадр с видео

Недавно группа депутатов Государственной Думы из фракции КПРФ направила в адрес президента РФ, глав Генеральной прокуратуры (имеются в распоряжении редакции), Верховного Суда, и МВД письма, в которых раскрываются механизмы рейдерской атаки на совхоз имени Ленина. Вот суть происходящих событий по мнению депутатов.

Рейдерский захват с помощью правоохранителей

Это хозяйство постоянно находится под давлением разнообразных рейдерских групп. Предыдущие попытки рейдерских захватов ЗАО «Совхоз имени Ленина» не увенчались успехом. Однако нынешняя атака может привести к противозаконному захвату всех земель хозяйства.

Как считают депутаты, весьма успешное предприятие уже несколько лет находится под давлением группы заинтересованных лиц, во главе со скандально известным рейдером Палихатой В.М., который ранее был судим, а теперь использующим свои связи в правоохранительных органах и судебной системе при захвате предприятий.

Палихатой и его группировкой используются характерные для рейдерства методы. Это попытка срыва общего собрания акционеров с использованием судебного запрета на его проведение; инициирование проверок в порядке ст. 144 УПК РФ с целью получения сведений об имуществе Общества для дальнейшего его изъятия; провоцирование дополнительных проверок контролирующих органов; спонсирование отдельных недовольных акционеров и инициирование подачи от их имени в суды исков против Общества; устранение Грудинина П.Н. от участия в деятельности местных органов власти; активное вмешательство в судебный спор о разделе совместно нажитого имущества между Грудининым П.Н. и его бывшей женой; создание предпосылок для возможного возбуждения уголовного дела в отношении Грудинина П.Н. с помощью правоохранительных органов и т. д. Все эти методы рейдерского захвата предприятия используются при активном участии правоохранительных органов и судов Московской области

Так, узнав о расторжении брака Грудинина с бывшей супругой в июле 2018 г., с которой он не проживал с 2009 года, Палихата, видимо, решив использовать Грудинину И.И. в своих интересах, получил доверенность от неё на совершение всех действий с правом передоверия третьим лицам. На основании такой доверенности он привлек к делу своих юристов, которые предъявили в Видновский городской суд Московской области от её имени иск о разделе совместно нажитого имущества с требованиями о передаче ей крупного пакета акций предприятия.

Выданная доверенность на имя Палихаты дает тому возможность распоряжаться имуществом, полученным Ириной Грудининой в результате раздела. По имеющимся сведениям, она и Палихата заключили предварительный договор, согласно которому Грудинина продает весь пакет акций, полученных в результате раздела, Палихате, а он предварительно оплачивает ей стоимость этих акций. При этом, еще до реального раздела было определено, что этот пакет акций составит приблизительно 41 процент.

По мнению представителей Грудинина, к исполнению задуманного преступной группой были привлечены судьи Видновского городского суда Московской области, на которых оказывалось прямое воздействие руководством Московского областного суда, поскольку без поддержки вышестоящего суда принять заведомо незаконные решения было бы невозможно.

В апреле текущего года буквально за одно судебное заседание было вынесено решение о разделе совместно нажитого имущества. При этом судья, не привлекая к участию в деле ряда собственников и акционеров, распорядился их личной собственностью в виде акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» в пользу Грудининой.

Не привлекая к участию в процессе 117 бывших акционеров, признал совершенные ими сделки по отчуждению акций притворными, также передав их в собственность истицы, а не возвратил бывшим акционерам, как того требует закон. Суд также распорядился в пользу Грудининой иным имуществом, которое не находится в собственности ответчика.

Далее в целях последующего имущественного обеспечения акций уже в рамках другого дела, в апреле 2019 года суд наложил арест на все земли ЗАО в количестве более 2000 га. При этом в спешке без разбора наложили арест на земли, находящиеся в федеральной собственности, земли города Москвы, земли, выделенные для государственных нужд и арендованные земли и другие земли, которые никогда не принадлежали ЗАО, а всегда находились в собственности других лиц.

После состоявшегося решения, представители истицы с помощью суда пытаются парализовать деятельность Общества. Ранее упомянутая группа безуспешно пыталась дестабилизировать деятельность предприятия, подавая в Арбитражный суд Московской области иски об обжаловании различных сделок ЗАО и взыскании с Грудинина крупных сумм убытков, используя группу акционеров — владельцев мизерных пакетов акций (в совокупности менее 0,45 процента). Арбитражные суды, не согласившись с заявленными требованиями, отказали этим акционерам в исках.

Теперь представители истицы с помощью суда пытаются парализовать деятельность Общества. Как известно, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ЗАО не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года общество обязано проводить общее собрание акционеров, на котором заслушиваются отчеты, избирается наблюдательный совет, ревизионная комиссия, решаются иные вопросы.

Во исполнение этих норм на 26 апреля 2019 года с соблюдением всех требований об извещении акционеров в ЗАО было назначено общее собрание.

Однако 24 апреля 2019 года (как стало известно уже после проведения собрания) по заявлению представителя Грудининой судья принял меры по обеспечению иска в виде запрета акционерам ЗАО на общем собрании принимать решение по вопросам об утверждении годового отчета и отчета ревизора Общества за 2018 год, выплате дивидендов за 2018 год, об избрании членов Наблюдательного совета, об утверждении Устава ЗАО в новой редакции, об утверждении аудитора, об избрании членов ревизионной комиссии Общества. При этом суд сослался на то, что истец Грудинина по решению суда (хотя и не вступившему в законную силу), получила право участвовать в общем собрании акционеров и управлять обществом.

Такое решение было принято, невзирая на то, что, начиная с 2001 года Верховный Суд РФ, а вслед за ним и Высший Арбитражный Суд РФ в своих Постановлениях указывали, что суд не вправе запрещать проведение общего собрания акционеров, поскольку такие меры фактически означают запрет акционерному обществу осуществлять свою деятельность в той части, в какой она осуществляется посредством принятия решений общим собранием.

Ещё одним из способов оказания давления на акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» являются многочисленные проверки (более 30 в течение года) со стороны различных контролирующих органов. При этом, как сообщает директор ЗАО, указанные проверки осуществлялись с нарушением сроков их проведения (некоторые по 6 месяцев), контролерами проверялось исполнение одних и тех же требований законов и т. д.

Такие деяния проверяющих органов не согласуются с соблюдением требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Оказывая всемерную помощь Грудининой и Палихате, правоохранительные органы и суды Московской области не только не скрывают это, но и демонстрируют свое предпочтение этим лицам.

В этих условиях встает вопрос об исполнении прокуратурой г. Видное Ленинского района Московской области приказов Генерального прокурора РФ, устанавливающих порядок осуществления надзора за обоснованностью проведения плановых и внеплановых проверок контролирующими органами.

21 февраля 2019 года и.о. Видновского городского прокурора внес в Совет депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области представление о досрочном прекращении полномочий депутата Совета Грудинина П.Н. Представление прокурором подготовлено на основании обращения гражданки Солодовниковой Н.В. о проверке сведений Грудинина П.Н. о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Однако, согласно Федеральным законам «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции», Закону Московской области от 9 ноября 2017 г. № 190/2017−03 только высшее должностное лицо субъекта РФ вправе обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в муниципальный орган, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Не было у прокурора и оснований для обращения с таким представлением в Совет депутатов, поскольку проверка им с учетом требований федеральных законов и закона Московской области фактически не проводилась, объяснения от Грудинина П.Н. не получались, документы, оправдывающие Грудинина, не приобщались, факт проведения проверки от Грудинина П.Н. был скрыт.

А кто дирижирует из-за кулис?

Что касается главного действующего лица этой истории (вернее, лица на поверхности событий, ибо реальные игроки прячутся в его тени), то о нем подробно рассказывается в статье «Виртуоз захвата „Москвы“» опубликованной в «Коммерсанте». Приведем выдержки из этого материала.

Универмаг «Москва», «Центробувь», несколько десятков промышленных предприятий… Владимир Палихата, в послужном списке которого находятся эти активы, — наиболее яркий представитель когорты современных рейдеров, или, как они просят называть их, экспертов по специальным ситуациям.

Рейдеры новой волны, как правило, анонимны, занимаются настолько мелким промыслом, что даже говорить не о чем. На этом фоне фигура руководителя инвестиционного фонда Legacy Square Capital Владимира Палихаты, который сам или через подставных лиц за последние годы установил контроль над несколькими десятками весьма заметных предприятий, представляется уникальной.

Имя Владимира Палихаты на российском деловом олимпе почти никому не известно, и это его осознанный выбор. Согласно официальной информации на сайте Шахматной федерации Москвы, Палихата — предприниматель, среди проектов которого — концерн «Росэнергомаш», завод «Контактор», Московская ситценабивная фабрика, универмаг «Москва», «ИскитимЦемент». В своей бизнес-ипостаси участие в этих проектах он не афиширует: каждый из них связан со множеством скандалов и судебных тяжб. Сегодня имя Палихаты все чаще упоминается в контексте банкротства «Центробуви».

«До рейдерства Палихата занимался подделкой кофе, — рассказывает источник, близкий к следственным органам. — По этому делу он провел около года в СИЗО». В 2000 году оперативники накрыли подпольное производство кофе Nescafe: было обнаружено 685 тыс. пустых банок разного размера с маркировкой и два вагона крышек к ним. Прибыль от реализации каждой банки поддельного кофе оценивалась в $ 1,5.

«Палихата оказался чуть ли не единственным из задержанных по этому делу — он занимал одну из ключевых должностей, и его подпись была на всех документах. Он был осужден на два года, отпущен по амнистии, — продолжает источник. — В СИЗО ему сильно не понравилось. С тех пор свою подпись Палихата больше нигде не ставил, всегда действовал только через доверенных лиц».

Одним из таких доверенных лиц считается личный охранник Палихаты — Николай Нестеренко. Он стал известен благодаря захватам здания редакции журнала «Новое время» на Пушкинской площади, комплекса зданий НИИ эластомерных материалов и изделий на улицах Малая Трубецкая и Ефремова (стоимость актива площадью 20 тыс. кв. м превышала 1 млрд руб.), ОАО «Гипрохим», располагавшегося в большом здании у станции метро «Семеновская».

Связь Нестеренко и Палихаты в 2010 году попробует доказать следователь по особо важным делам СКР Андрей Гривцов, однако это закончится уголовным делом в отношении самого Гривцова — Палихата заявит о вымогательстве у него рекордной взятки в $ 15 млн. Пройдя два круга судебных разбирательств, следователь был дважды оправдан.

Выпускник Борщевского техникума механизации и электрификации сельского хозяйства (Тернопольская область, Украина) Владимир Палихата приехал в Москву в начале 1990-х. Начинал он, как гласит его официальная биография, как независимый трейдер, после чего переключился на «инвестиции в реальный сектор экономики». В прессе его часто называли руководителем инвестиционной компании «Сфера», также фигурировавшей во многих рейдерских захватах.

Самым выгодным приобретением, как указывают источники, для «Сферы» стал ульяновский завод «Контактор». В результате проведенной комбинации «Сфера» собрала пакет в 65%. Поняв, что происходит, гендиректор «Контактора» В.Малафеев подал в арбитражный суд заявление о банкротстве предприятия, и это вскоре обернулось против него.

В отношении Малафеева было возбуждено дело по факту умышленного банкротства, он провел год в «Матросской Тишине». За этот год его имя исчезло из реестра акционеров. Уголовное дело по этому поводу впоследствии было возбуждено, и в нем снова не единожды фигурировала фамилия Палихаты, но до конца расследование так и не довели.

«Контактор» сначала вошел в состав концерна «Росэнергомаш», президентом которого официально стал называться Владимир Палихата. Правда, как рассказывают источники на рынке, по очень выгодной цене «Контактор» был продан французской группе компаний Legrand через компанию Vetron N.V., которая и сейчас является основным акционером предприятия.

После ряда скандалов, связанных с его именем, с конца 2006 года Палихата притих. Возможно, именно тогда он получил гражданство Великобритании и всерьез взялся за свой имидж. В конце нулевых Палихата выходит в свет: ведет национальную кинематографическую премию «Ника» с актрисой Дарьей Мороз, становится генеральным спонсором Олимпийского комитета России, покупает культурно-исторический журнал «Наше наследие» и учреждает одноименный благотворительный фонд.

Одним из проектов, об участии в котором Палихата заявлял относительно открыто, был универмаг «Москва» на Ленинском проспекте. Сегодня уже никто не скрывает, что Палихата принимает активное участие в судьбе «Центробуви» (другие проекты фонда не раскрываются).

Уделил внимание господину Палихате и интернет-портал «Compromat.top», разместив свою версию давних событий: «Рейдер номер 1 Владимир Палихата и его главное оружие — арматура». Источник не сказать, что надежный, но процитировать для иллюстрации отдельные фрагменты тоже стоит.

В 2002 годах в жизни Палихаты произошло самое знаменательное событие. Ему предложил посотрудничать банкир Александр Слесарев. В середине 90-х годов Слесарев приобрел КБ «Кредиттраст». Услугами «детища» Слесарева стали пользоваться крупные компании, финансовые структуры, он сдружился с руководством Альфа-банка, Леонидом Тягачевым — главой Олимпийского комитета, с Романом Цеповым — бывшим начальником службы безопасности мэра Петербурга Анатолия Собчака и т. д.

В 2002 году Слесарев решил купить себе еще один банк — «Содбизнесбанк» — который принадлежал коммерсанту Игорю Захарову. Общая сумма сделки между Захаровым и Слесаревым, составила порядка 300−400 млн долл. Однако позже Слесарев обнаружил, что у Содбизнесбанка есть большое количество непогашенных долгов.

После этого Слесарев потребовал от Захарова вернуть часть денег, но получил отказ. Тогда, Слесарев в качестве компенсации захотел получить универмаг «Москва», принадлежавший Игорю Захарову. Но и в этот раз ему отказали, началась затяжная «война».

Слесарев вспомнил про всех своих влиятельных знакомых — в первую очередь Цепова и Тягачева. Последний, в 2003 году даже возглавил совет директоров «Кредиттраст». По нашим данным, в качестве силовой поддержки был привлечен Владимир Палихата.

В результате Игорь Захаров был арестован по надуманному делу, после чего бойцы Палихаты захватили здание универмага. Более того, рейдеры сумели получить в свое распоряжение пакет акций «Москвы». Потом акции были успешно проданы другим владельцам, которые и продолжили войну за универмаг.

В 2004 году у «Кредиттраста» и «Содбизнесбанка» ЦБ отозвал лицензии, по факту вывода активов МВД РФ возбудило дела. Как часто бывает с людьми, попавшими в тяжелую ситуацию, Слесарев стал крайне набожным человеком. В октябре 2005 года он поехал с семьей в одну церковь, а на обратном пути на трассе «Дон» автомобиль расстреляли киллеры. Слесарев, его жена и 15-летняя дочь погибли.

Дела же Владимир Палихаты после захвата универмага «Москва» пошли только «в гору». В 2003—2004 годах он вместе со своими бойцами, в первую очередь телохранителем Нестеренко, осуществили в Москве захват здания ОАО «НИИЭМИ». Тут же услуги рейдера понадобились в Санкт-Петербурге, где Палихата, по просьбе Цепова, участвовал в захвате нескольких объектов. В сентябре 2004 года Роман Цепов был отравлен.

По нашим данным, в результате рейдерский бизнес был поставлен фактически на поток. Палихата организовал захваты в Москве здания «Гипрохима», редакции «Новое время», ЦКБ «Связь», ЗАО «Инфико», в Ульяновске — завода «Контактор», в Санкт-Петербурге — ОАО «НИПКП «Терминал» и десятки других объектов в России. Иногда Палихата действовал в своих интересах, иногда осуществлял захваты «под заказ».

Все эти рейдерские атаки сопровождались подделкой документов, подкупом судей и сотрудников налоговых инспекций, «заказными» уголовными делами, а порой жестоки избиениями. Владельцы ЦКБ «Связь» Алексей Душутин и его супруга, которые отчаянно сопротивлялись захвату предприятия Палихатой, были избиты неизвестными металлической арматурой. Арматурой по голове получил и один из владельцев «НИИЭМИ», случаи избиений были и при захвате универмага «Москва».

Вот такая «картина маслом», за достоверность которой, впрочем, автор ручаться не может. Но весьма похоже на правду…

Таким образом, возвращаясь к началу, у депутатов Госдумы создалось впечатление проведения широкомасштабной операции по дискредитации Павла Грудинина, по захвату земель и другого имущества ЗАО «Совхоз имени Ленина», проводимой рейдерской группой при содействии судов, прокуратуры, полиции Московской области, а также некоторых СМИ. Грустная картина!