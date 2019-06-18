Все цыгане покинули пензенскую Чемодановку после драки с местными жителями

08:59

Все цыганское население, которое проживало в Чемодановке (Пензенская область), покинуло село после конфликта с местными жителями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черёмушкину.

По данным местных властей, это около 650 человек. Ранее глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев сообщал, что ряд цыганских семей уехали из пензенского села Чемодановка после конфликта с местными жителями.

"Несколько цыганских семей самостоятельно покинули село. Никто их принудительно на автобусах не вывозил. Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев, но в некоторых зданиях остались наемные работники, которые сейчас приглядывают за домашними животными, то есть люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится", - сказал глава района.

Пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина подтвердила, что людей из села принудительно никто не вывозил. "В общей сложности там (в двух селах) 90 пустых домов осталось", - сказала пресс-секретарь.

В пресс-службе УМВД по Пензенской области агентству уточнили, что план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков снят.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.