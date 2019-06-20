Пятое поколение Boeing оснастят широкополосным интернетом

10:30

IT-трансформация показала серьезное влияние на гражданскую авиацию. В Boeing пятого поколения через несколько лет может появиться широкополосный интернет. Проектом занимается подразделение Boeing Globus.

Об изменениях, которые претерпела авиационная индустрия, рассказал президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Интервью с ним опубликовал сайт телеканала «Звезда».

«Я могу себе представить, что пассажиры, которые будут летать на наших самолетах через несколько лет, будут пользоваться всеми услугами широкополосного интернета так же, как они пользуются на земле», — заметил Кравченко.

В компании, добавил он, создано новое подразделение Boeing Globus. Оно займется новыми технологиями, которые доступны посредством интернета и искусственного интеллекта. Самолеты при этом останутся «важнейшей платформой».

«Я думаю, что на земле основными будут цифровые сервисы, и мы хотим быть частью этой трансформации», — заключил президент российского отделения Boeing.

В первый день международного авиасалона в Ле-Бурже корпорация Boeing не заключила ни одного контракта. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания рассчитывала использовать площадку по-другому. В частности для убеждения клиентов и поставщиков в прогрессе, который достигнут по модели 737 Max.

По итогам Ле-Бурже, подчеркнул Сергей Кравченко, Boeing объявил о заказе 256 самолетов на сумму свыше 26 миллиардов долларов. Консорциум AG, в который входят British Airways и другие крупные европейские перевозчики, намерен приобрести у концерна 200 самолетов Boeing 737 Max.

Эксплуатация этой модели была приостановлена во всем мире после двух катастроф, в которых разбились лайнеры указанного типа. В октября 2018 года в Индонезии в крушении погибли 189 человек, а в марте 2019-го в Эфиопии — 157. Авиационные власти установили, что катастрофы могли произойти из-за проблем с автоматикой 737 Max.