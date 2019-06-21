Сотрудника ФСБ отправили под домашний арест за взятку в 10 млн рублей

16:10

Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для сотрудника отдела Кировского района ФСБ Кирилла Либена.

Его отправили под домашний арест по делу о посредничестве во взятке, передает «Фонтанка».

По информации издания, служба собственной безопасности ФСБ задержала фигуранта в тот момент, когда он получал деньги от бизнесмена. Речь идёт о сумме в 10 млн руб.

По версии следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса по материалу, проверкой которого занимаются в экономической полиции ГУ МВД. Изначальная сумма сделки была выше – 20 млн руб.

20 июня СМИ сообщали о продлении ареста другому сотруднику ФСБ: начальнику банковского отдела управления «К» полковнику Кириллу Черкалину. Он будет находиться под стражей до 25 августа.

Черкалин - фигурант дел о мошенничестве на 490 млн руб. и получении взятки в $850 000, напоминает «Право.ру». Под арестом по этому делу также находятся ещё два полковника: экс-сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.