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Сотрудника ФСБ отправили под домашний арест за взятку в 10 млн рублей

16:10 21.06.2019
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© KM.RU, Илья Шабардин
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Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для сотрудника отдела Кировского района ФСБ Кирилла Либена.

Его отправили под домашний арест по делу о посредничестве во взятке, передает «Фонтанка».

По информации издания, служба собственной безопасности ФСБ задержала фигуранта в тот момент, когда он получал деньги от бизнесмена. Речь идёт о сумме в 10 млн руб.

По версии следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса по материалу, проверкой которого занимаются в экономической полиции ГУ МВД. Изначальная сумма сделки была выше – 20 млн руб.

20 июня СМИ сообщали о продлении ареста другому сотруднику ФСБ: начальнику банковского отдела управления «К» полковнику Кириллу Черкалину. Он будет находиться под стражей до 25 августа.

Черкалин - фигурант дел о мошенничестве на 490 млн руб. и получении взятки в $850 000, напоминает «Право.ру». Под арестом по этому делу также находятся ещё два полковника: экс-сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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21.06.2019, 23:34
Гость: Походу

к стенке ставить надо с полной конфискацией у них и всех близких родственников.
Но Вовик на это не способен, слаб в коленках.
Хочет быть для европейсов хорошим парнем, как горбач.
21.06.2019, 21:19
Гость: Путник

Все таки откликнулась власть на нужды народа и предложение сажать по одному полковнику в неделю. Бюджет поправляет. Правда просили изъятые средства отправлять в ПФ РФ.
21.06.2019, 20:21
Гость: так

Порог расстрельной статьи в Китае: взятка, превышающая 1 (один) миллион рублей (100 тыс юаней).
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