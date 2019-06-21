Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту

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Президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

"Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи", – отмечают издания. Они утверждают, также: "Операция уже была в начальной стадии, но была остановлена. Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве, сообщил официальный представитель".

Отмечается, что "еще в 19:00 (по местному времени, 12:00 по Москве) военные и дипломатические представители после интенсивных дискуссий и споров в Белом доме, в которых приняли руководящие лица из Совета нацбезопасности и лидеры Конгресса, ждали нанесения удара".

"Не ясно, просто ли господин Трамп изменил свое мнение о нанесении удара, или же администрация изменила курс из-за логистики или стратегии, также неясно, могут ли атаки все же быть осуществлены", - пишут СМИ.

Белый дом и Пентагон отказались комментировать эту информацию, но никто из чиновников не просил отказаться от публикации материала.

Позднее источник в Пентагоне подтвердил агентству Associated Press, что вооруженные силы действительно готовились к удару по целям в Иране, но приказ об этом отменили незадолго до начала атаки. По информации агентства, Пентагон рекомендовал Трампу план ударов. Кроме этого плана чиновники из Белого дома предлагали другие варианты. Операцию отменили около 19:30 в четверг по местному времени (2:30 пятницы по Москве). Большую часть дня Трамп обсуждал политику в отношении Ирана с высокопоставленными советниками по безопасности и лидерами конгресса.

Накануне Иран сбил американский беспилотник над Оманским заливом. США утверждают, что их аппарат не нарушал воздушное пространство другого государства. Дональд Трамп пообещал сообщить, планирует ли он удар по Ирану.