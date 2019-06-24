Шесть охранников стройки на Шиесе обвинили в побоях 54-летнюю активистку

23:29

Суд в Архангельской области назначил 54-летней жительнице Урдомы — противнице строительства мусорного полигона на станции Шиес Марине Дзюбе - пять суток ареста по двум заявлениям от сотрудников ЧОП, пожаловавшихся на насилие с ее стороны у строящегося мусорного полигона.

Фото с сайта news29.ru

Женщину обвиняют в нанесении побоев сразу шестерым сотрудникам ЧОП «Гарант Безопасности» - заявления на нее подали шестеро охранников, сообщает news29.ru. Суд рассмотрел два заявления и по обоим вынесен одинаковый приговор - 5 суток ареста. В связи с тем, что суд по двум эпизодам состоялся в один день, наказание не суммируется.

При этом есть видео, где эту женщину за руки и ноги охранники оттащили и сбросили в земляную яму, однако заявление от женщины по этому поводу полицейские не приняли.