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Шесть охранников стройки на Шиесе обвинили в побоях 54-летнюю активистку

23:29 24.06.2019

Суд в Архангельской области назначил 54-летней жительнице Урдомы — противнице строительства мусорного полигона на станции Шиес Марине Дзюбе - пять суток ареста по двум заявлениям от сотрудников ЧОП, пожаловавшихся на насилие с ее стороны у строящегося мусорного полигона.

Фото с сайта news29.ru

Женщину обвиняют в нанесении побоев сразу шестерым сотрудникам ЧОП «Гарант Безопасности» - заявления на нее подали шестеро охранников, сообщает news29.ruСуд рассмотрел два заявления и по обоим вынесен одинаковый приговор - 5 суток ареста. В связи с тем, что суд по двум эпизодам состоялся в один день, наказание не суммируется.

При этом есть видео, где эту женщину за руки и ноги охранники оттащили и сбросили в земляную яму, однако заявление от женщины по этому поводу полицейские не приняли.

Темы: Архангельск, Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 06:29
Гость: спокойный

я бы разогнал этот чоп одна немолодая женщина избила пятерых молдодых бойцов
25.06.2019, 06:28
Гость: Хухутин пупуй

Хорошие анекдоты сочиняют мои спецслужбы!
25.06.2019, 06:01
Гость: Чай не 37-й год

Хорошо ,что не судили по боле суровой статье. Суд у нас независим от всех,вся и всего.
Все комментарии (7)
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