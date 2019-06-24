Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров подает в отставку

21:53

Юнус-Бек Евкуров, возглавляющий Ингушетию с 2008 года, заявил о намерении уйти в отставку. Отставка Евкурова досрочная. Его полномочия по третьему сроку истекали только в 2023 году.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - сказал Евкуров в обращении, показанном на национальном телевидении республики.

В качестве причины отставки глава Ингушетии назвал разобщенность власти и общественности республики, сообщает ТАСС.

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор - я свой выбор сделал", - заявил Евкуров.

Он пообещал жителям региона, что будет "делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии", где бы ни находился. "Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас", - добавил он.