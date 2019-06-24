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Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров подает в отставку

21:53 24.06.2019
Фото с сайта capost.media

Юнус-Бек Евкуров, возглавляющий Ингушетию с 2008 года, заявил о намерении уйти в отставку. Отставка Евкурова досрочная. Его полномочия по третьему сроку истекали только в 2023 году.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - сказал Евкуров в обращении, показанном на национальном телевидении республики.

В качестве причины отставки глава Ингушетии назвал разобщенность власти и общественности республики, сообщает ТАСС.

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор - я свой выбор сделал", - заявил Евкуров.

Он пообещал жителям региона, что будет "делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии", где бы ни находился. "Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас", - добавил он.

Темы: Ингушетия, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 08:16
Гость: Жека

Жареным запахло вот и побежал с корабля
25.06.2019, 07:09
Гость: кадет

Правильное решение. Нельзя идти против народа. Ждем наших главных отставок - Правительства троцкистов-космополитов и лже-либералов Медведева и их ставленников в регионах страны. Менять прогнивший конспирологический режим власти. Запускать реальную экономику страны и промышленную модернизацию. Повышать уровень жизни нашего народа.
25.06.2019, 06:22
Гость: Скептик

Сдался.
Бардак непобедим.
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