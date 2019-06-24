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Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

19:52 24.06.2019
Территория СССР © KM.RU
© KM.RU

В Нижнем Тагиле растет количество неплательщиков за коммунальные услуги, называющих себя «гражданами СССР». Об этом со ссылкой на источник в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает портал Tagilcity.

Первые обращения такого рода появились в Нижнем Тагиле еще в 2017-м. К июню 2019-го в городе насчитываются десятки таких должников, на большинство из них уже заведено по несколько исполнительных производств. Суммарный долг активистов движения, по данным местных сотрудников ФССП, достигает 6,5 миллиона рублей.

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.

Собеседник издания в УФССП по Свердловской области подчеркивает, что местные кредитные организации выдают займы в том числе «гражданам СССР» с плохой кредитной историей. Это наводит приставов на мысль о существовании некой организации, имеющей своих людей в банках и МФО.

«Мы поняли, что это целая структура, в которой людям помогают писать эти документы [обосновывающие незаконность требований к заявителям по коммунальным и другим обязательствам]», — сообщил собеседник издания.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Проблемы долгов и неплатежей в России
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 08:17
Гость: столько хахатался

СССР погубило всеобщее среднее образование. Когда всех заставляли учиться, давали образование, а те которым только хвосты волам крутить понакупали ещё и дипломов в п/переходе и стали выдавать себя за КВН (кандидатов ветеринарных наук) и теперь пудрят нам здесь мозги родимый. 
25.06.2019, 07:34
Гость: Сердечник

ну и в какую кассу по таким расценкам собираются платить эти "граждане ссср"?
при позднем ссср на такую заяву что они граждане там чего-то - дурдом или 101км...
25.06.2019, 07:04
Гость: Сердечник

ещё как выселяли, ведь не смотря на приход советские власти, попадались люди, которые продолжали считать себя гражданами российской империи, они не признавали отнятых у них имений, не соглашались с тем, что к ним в квартиры заселяли посторонних людей и тем более многих претензий на счёт того что они должны новой власти...
ну и чем это заканчивалось, пример профессора преображенского не в счёт...
вон жириновский до сих пор заводик свой требует...
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