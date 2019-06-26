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Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от запрета полетов в Грузию

08:39 26.06.2019
Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Правительство РФ рассматривает возможность выплаты компенсаций авиакомпаниям, которые понесли убытки из-за запрета на полеты в Грузию, сообщает ТАСС со ссылкой на  вице-премьера Максима Акимова.

Оценка ущерба потребует времени и расчетов, это тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками, отметил Акимов. «Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся», – заверил он.

Совещание с авиакомпаниями и профильными ведомствами по ситуации с приостановкой авиасообщения с Грузией пройдет  26 июня. 

Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. 

Темы: Российские авиакомпании, Правительство России, Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 11:52
Гость: Прохожий

Это правильно, бизнесменам м всяким банкам всегда надо компенсировать потери, потому что они - это наше всё!
А вот всяким пассажирам и прочим нищебродным туристам-отдыхающим - так идут они подальше, они и так слишком много жрут.
26.06.2019, 11:47
Гость: Скептик

А что, все самолеты, летавшие в Грузию, так и стоят?
Их в другие регионы не пускают?
26.06.2019, 11:01
Гость: достали, уки!

Мля, компенсируйте мне потери от ежечасного повышения цен на всё.
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