Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от запрета полетов в Грузию

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Правительство РФ рассматривает возможность выплаты компенсаций авиакомпаниям, которые понесли убытки из-за запрета на полеты в Грузию, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Оценка ущерба потребует времени и расчетов, это тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками, отметил Акимов. «Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся», – заверил он.

Совещание с авиакомпаниями и профильными ведомствами по ситуации с приостановкой авиасообщения с Грузией пройдет 26 июня.

Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности.