Путин поддержал идею создания добровольческих формирований

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты важных объектов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции.

"Активная работа по устранению этих угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы. Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства", - приводит слова Шойгу ТАСС.

