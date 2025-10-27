Трамп прокомментировал испытание крылатой ракеты «Буревестник»

10:49 27.10.2025

Россия и США не играют друг с другом в игры, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос об испытании крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, которое недавно провели российские военные. В Генштабе сообщали, что ракета пролетела 14 тыс. км.

«У нас есть лучшая в мире атомная подводная лодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль [около 12,8 тыс. км]. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — приводит его слова РБК.

Президент США также выразил мнение, что России следует завершить конфликт на Украине, который, по его словам, должен был продолжаться неделю, а не почти четыре года. «Он должен положить конец войне. Война, которая должна была продлиться неделю, идет уже четвертый год. Этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты», — заявил Дональд Трамп.

Он также сказал, что вопрос о потенциальном использовании замороженных российских активов — дело ЕС, а не США. Отвечая на вопрос о возможных новых санкций Вашингтона против Москвы, президент США, заявил: «Вы узнаете».

В выходные начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» прошли успешно. Испытательный полет 21 октября стал самым продолжительным в истории программы — ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тыс. км. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев позднее заявил, что информация об испытаниях «напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США», пишет «Коммерсант».