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Российские больницы оставят без импортных бинтов и подгузников

18:06 28.06.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Правительство РФ расширило список импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках.

Список дополнен 14 позициями, среди которых: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь, экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля.

Также ограничения теперь распространяются на марлю медицинскую, стерильные и нестерильные бинты, перевязочные пакеты и тампоны, медицинские маски, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки) и различные наборы биохимических реагентов.

Аналоги каждого из этих медицинских изделий, сообщается на сайте правительства, «производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями».

Ограничения на госзакупки подразумевают, что заявка на продукцию иностранного производства не может участвовать в конкурсе, если подано не менее двух предложений о поставке российской продукции или продукции из стран Евразийского экономического союза. Необходимость ограничений обосновывают защитой внутреннего рынка и поддержкой российских товаропроизводителей.

Ранее Минпромторг подготовил проект по развитию фармацевтической отрасли в России до 2030 года, поставив акцент на обеспечении лекарственной безопасности на случай войны или техногенной катастрофы.

Министерство рассматривает два сценария — целевой и инерционный. Первый предусматривает наращивание объемов экспорта российских лекарств, бизнесу окажут господдержку. При реализации второго сценария власти должны будут обеспечить минимально необходимый ассортимент препаратов и изделий для лекарственной безопасности страны. Его придется применить в случае санкций.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Здравоохранение и медицина в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 19:30
Гость: А куда же смотрит президент? (цитата)

А у нас уже и бинтов своих нет?
И зеленки?
Только жулики остались?
28.06.2019, 19:18
Гость: жека

иначе как в сутки платить 1,5 ляма лысеющему м... за гостиницу
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