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Россия предложила США сделку по летчику Ярошенко

19:11 1.07.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Обменять российского летчика Константина Ярошенко на кого-либо из арестованных американцев и вернуть РФ незаконно изъятую дипломатическую собственность предложили в Москве. Ярошенко отбывает 20-летний тюремный срок в США.

«Если США не готовы двигаться по всему горизонту, давайте действовать исходя из тактики „малых шагов“. Давайте начнем с чего-то, не требующего драматических, далеко идущих решений с точки зрения самой политики. Попробуем сдвинуть с места хоть что-то, и тогда позитивный эффект от возможных результатов может оказаться значимым», — объяснил предложение Москвы заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай». Его слова привел «Интерфакс».

По словам замглавы МИД, ожидается, что российский пилот будет освобожден, а дипломатическая собственность, которая была изъята в нарушение Венской конвенции, предполагающей дипломатический иммунитет, будет возвращена.

«Обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание», — призвал Рябков.

Ярошенко арестовали в Либерии и переправили в США в 2010 году. Для этого потребовалась операция спецслужб США. В Штатах его осудили на 20 лет, обвинив в контрабанде. МИД России предпринимает все возможные действия для возвращения российского пилота на родину, но пока безуспешно. Ярошенко уверен, что его арест — провокация. Сейчас он отбывает наказание в Коннектикуте.

Темы: США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 23:34
Гость: Руснац

Значит провокация. Надо верить нашим, а не американскому отребью. Да и вообще: хоть воду в нью -Йорке пытался отравить. Он наш, и всегда прав, а они нерусь и никогда не правы.
01.07.2019, 23:30
Гость: Путник и разгром

Уж не Сноудена ли хотят поменять? Тогда кто же нам поверит в следущий раз из перебежчиков. Мы же не Эквадор какой то там. Самое лучшее: отдать им украинских моряков. Спрашивается зачем? А так, чтобы меньше гавкали о нарушениях морского права.
01.07.2019, 22:06
Гость: Хм!

Да, совсем безнадежный случай, даже гуглом пользоваться не умеете.
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