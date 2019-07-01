Россия предложила США сделку по летчику Ярошенко

19:11

Обменять российского летчика Константина Ярошенко на кого-либо из арестованных американцев и вернуть РФ незаконно изъятую дипломатическую собственность предложили в Москве. Ярошенко отбывает 20-летний тюремный срок в США.

«Если США не готовы двигаться по всему горизонту, давайте действовать исходя из тактики „малых шагов“. Давайте начнем с чего-то, не требующего драматических, далеко идущих решений с точки зрения самой политики. Попробуем сдвинуть с места хоть что-то, и тогда позитивный эффект от возможных результатов может оказаться значимым», — объяснил предложение Москвы заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай». Его слова привел «Интерфакс».

По словам замглавы МИД, ожидается, что российский пилот будет освобожден, а дипломатическая собственность, которая была изъята в нарушение Венской конвенции, предполагающей дипломатический иммунитет, будет возвращена.

«Обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание», — призвал Рябков.

Ярошенко арестовали в Либерии и переправили в США в 2010 году. Для этого потребовалась операция спецслужб США. В Штатах его осудили на 20 лет, обвинив в контрабанде. МИД России предпринимает все возможные действия для возвращения российского пилота на родину, но пока безуспешно. Ярошенко уверен, что его арест — провокация. Сейчас он отбывает наказание в Коннектикуте.