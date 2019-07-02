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Губернатор увидел у жителей затопленного Канска желание «качнуть права»

09:53 2.07.2019
Скриншот с YouTube
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Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводков Канск и встретился с местными жителями. 

В ходе встречи одна из жительниц спросила у губернатора, видел ли он дорогу, и отметила, что, если ее размоет, жители окажутся отрезанными от внешнего мира, пишет РБК. «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть», — ответил Усс. И добавил, что, в случае если дорогу размоет, ее восстановят.

В ответ на слова другого жителя губернатор призвал его успокоиться и добавил: «Я вам поправлю воротничок».

В разговоре с сотрудниками МЧС Усс отметил, что подобная ситуация была в 2005 году. «Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошел», — сказал он.

На сайте правительства Красноярского края указывается, что причиной подтоплений в Канске стало выпадение за выходные более чем двухмесячной нормы осадков. Уровень воды поднялся примерно до 4,4 м при норме 3,5 м. В зоне паводка оказались более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий, никто из жителей не пострадал. Ущерб от паводка понесли около 300 человек, им окажут помощь после снижения уровня воды, указывается в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, к настоящему моменту уровень воды на реке Кан упал на 16 см и составляет 4,25 м.

Темы: Красноярский край, Наводнения и затопления территорий
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 16:03
Гость: ser

украина - це европа
02.07.2019, 14:12
Гость: *

Брехло! Во-первых, он - ЕдРас, во-вторых, он воцерковленный десоветизатор, ДВАЖДЫ награжденный РПЦ.
02.07.2019, 14:10
Гость: *

"Губернатор просто схамил" - дык, хамство - неотъемлемый признак ЕдРаса!
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