Волонтер подписной кампании Соболь рассказал подробности о «фабрике» фальшивых подписей

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Кандидат в депутаты в Мосгордуму по 43-ему избирательному округу Любовь Соболь попала в эпицентр скандала после обнаружения сотрудниками правоохранительных органов «фабрики» по изготовлению поддельных подписей

Фото с сайта golos.io

Как заявила пресс-служба Главного Управления МВД по столице, полицейские изъяли из квартиры на Шелепихинской набережной всю документацию. Людей, осуществлявших подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы, задержали и допросили в отделении полиции. В настоящий момент сотрудниками МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

С одним из «рисовальщиков» побеседовали журналисты Федерального агентства новостей, который обратился к ним за защитой. Павел рассказал о том, что на работу его наняла сотрудница так называемого ФБК Ольга Ключникова.

«Она работает в ФБК и, кажется, на Соболь лично», - высказал свое предположение Павел.

Ольга занималась административной работой и устанавливала план по подделке подписей. По его словам, работали сначала четыре человека, потом осталось только трое. За сутки они должны были заполнить 40 подписных листов. Зарплата – две тысячи рублей за смену. Павел отработал три дня. На четвертый он с товарищами попался полиции.

Это произошло, несмотря на заверения Ольги, которая обещала легкую и не проблемную работу. Работница ФБК рекомендовала не беспокоиться о полиции, которая, по ее словам не захочет стать участником политического скандала. А за содеянное, по ее утверждению, максимальное наказание – административка.

Ключникова убеждала ребят, что они заполняют тестовые подписные листы для волонтеров. Но когда Павла задержала полиция, и он понял, что листы настоящие, а ему грозит уголовная статья, телефоны Ольги оказались отключены.

Павел откровенно признался, что «рисовали» подписи не только за Любовь Соболь, но и за других кандидатов Навального. Он вспомнил, как ставил автографы за Ивана Жданова.

Найденная полицией «фабрика» по поделке подписей Соболь была не единственной в Москве. Об обнаруженном аналогичном «центре» Яшина и Гудкова заявил в правоохранительные органы Александр Белых.