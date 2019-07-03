Трагедия в Баренцевом море: Подводники испытывали «Посейдон»?

Страшная новость — 14 погибших моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате

Семь капитанов 1 ранга, два Героя России. Подробностей практически никаких. Упоминается «Лошарик».

Фото с сайта ru.wikipedia.org

СМИ называют имена двух погибших Героев России - это капитан первого ранга и командир пострадавшей подлодки Денис Владимирович Долонский и испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Иванович Филин. Оба были приписаны к секретной воинской части Петергофа.

По самой первой версии, глубоководный аппарат, где вспыхнул пожар, был спущен с атомной подводной лодки БС-136 «Оренбург». Но, похоже, что беда случилась на новой атомной подлодке проекта 09852 «Белгород». Той самой АПЛ, которой предрекали стать первым носителем ударных беспилотников «Посейдон» (проект «Статус-6»).

Что известно о самом экспериментальном носителе системы АПЛ проекта 09582 «Белгород»? Это переработанный проект многоцелевой атомной субмарины 949А «Антей» — аналог АПЛ «Курск». У этой подлодки непростая судьба. Ее заложили еще в 1992 году, но уже в 1994 году исключили из состава ВМФ и законсервировали.

После гибели в сентябре 2000 года однотипного атомохода «Курск» субмарину решили реанимировать, но строительство не продвинулось далее 80 процентов готовности. И лишь в 2012 году штаб ВМФ объявил о том, что «Белгород» будет достраиваться по специальному проекту, тогда же ее перезаложили по проекту 09852, под которым АПЛ сейчас спустили на воду.

Известно, что во время достройки и переделки длина подлодки увеличилась с 154 до 184 метров. Тогда еще не шла речь о размещении на ней «Посейдонов» (беспилотников «Статус-6), предполагалось, что АПЛ станет носителем глубоководных атомных аппаратов типа «Лошарик» (не несущих вооружения) или автономных глубоководных станций «Палтус» и «Нельма». То есть «Белгород» изначально переделывался под лодку-матку. О наличии на ее борту других вооружений — противокорабельных ракет «Гранит», «Оникс» или крылатых ракет «Калибр» ничего не известно.

Вероятно, что в боковых контейнерах средних отсеков вне прочного корпуса, где размещались 24 ракеты «Гранит», и найдут свое место «Посейдоны». Наверняка неспроста подлодке добавили и десять «лишних» метров длины. Впрочем, даже визуально новый носитель подводных беспилотников нельзя было хоть как-то идентифицировать — фото и видео при спуске было строго запрещено.

Еще до «Белгорода» в испытаниях подводных беспилотников принимали другие подводные лодки. Так, в декабре 2016 года американская разведка сообщила о практическом испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенной из дизель-электрической подводной лодки «Саров». Пуски проводились также и со специально переоборудованной в лодку-носитель АПЛ «Подмосковье».

У американцев тогда вызвало недоумение появление у России подводной лодки с большим боевым потенциалом, но «с не очень ясным предназначением». В ходе реконструкции стратегический ракетоносец «Подмосковье» получил отсек с аппаратурой для подводных работ и стыковочный узел в нижней части корпуса. Но настоящего предназначения американцы этой лодки не знали, а потому и нервничали. Не зная при этом, что в России велись активные работы по созданию перспективных подлодок пятого поколения, которые будут оборудованы унифицированными модульными платформами, оснащенными интеграционным вооружением и роботизированными комплексами.

Помимо АПЛ «Подмосковье», участвовавшей в тестировании подводных беспилотников проекта «Статус-6», использовалась и дизельная подводная лодка «Саров» (проект 20120), которая также была переоборудована для транспортировки роботизированных комплексов. Именно на «Сарове» испытывались мини-подлодки для АПЛ пятого поколения, спроектированные в государственном ракетном центре имени академика Макеева совместно с ЦКБ «Рубин». Проект носит название «Скиф». Его предназначение, как и у «Посейдона» - нанесение неожиданных ударов из глубин океана. Разница в дальности поражения — «Скиф», отлежавшись до поры до времени на дне океана, бьет по команде на 300 километров, «Посейдон» может незаметно «шляться» в толще воды и выбирать цель на дальности в 10 000 км (Путин сказал, что неограниченно).

Несмотря на предшественниц, участвовавших в испытаниях подводных дронов, АПЛ «Белгород» (а вслед за ней и «Хабаровск») станут первыми подлодками пятого поколения, которые будут нести на своем борту беспилотники и роботизированные комплексы. Совершенно иной и, что немаловажно, непредсказуемой для противника, станет и тактика действий подводного флота России. Своих «малышей», призванных стать одним из элементов стратегического ядерного сдерживания и способных уничтожать целые авианосные группировки и объекты на прибрежных территориях, подлодки смогут запускать, даже не приближаясь к противнику, буквально от причальной стенки.

Вероятно, что «Посейдон», «Скиф» и ряд других боевых глубоководных дронов являются частью одного проекта. По крайней мере, их объединяет один носитель — атомная подводная лодка, первая из которых, «Белгород», уже спущена на воду. Можно предположить, что пожар, который унес жизни 14 моряков, случился именно во время испытаний.

Потому, видимо, докладывая президенту России о ЧП, министр обороны Шойгу особо подчеркнул, что поврежденный глубоководный аппарат доставлен в Североморск, то есть не достался противнику.