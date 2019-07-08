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В Госдуме поднимут вопрос о запрете ввоза грузинского вина

16:06 8.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Фракция «Единая Россия» поднимет в Госдуме вопрос о прекращении поставок вина и питьевой воды из Грузии, а также запрете денежных переводов в эту страну. Об этом ТАСС заявил глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. <…> Те недружественные действия, которые сегодня предпринимаются в отношении [россиян], должны иметь адекватную оценку», — сказал Неверов.

По его словам, ограничения поставок товаров из Грузии и денежных переводов в эту страну будут обсуждаться на заседании Совета Госдумы 8 июля.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что попросит сохранить социальные денежные переводы в Грузию — в частности, связанные с пенсиями и поддержкой многодетных семей, сообщает «Интерфакс».

Накануне журналист Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина в эфире грузинского канала «Рустави 2». У здания телекомпании прошел стихийный митинг, канал временно прекратил вещание. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия Габунии. МИД России назвал их примером «оголтелой русофобии».

Отношения России и Грузии обострились из-за акций протеста, начавшихся в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. С 8 июля Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Российские власти также заявили об ухудшении качества грузинского вина и, как сообщалось, запросили данные о его доле на полках магазинов.

Во время предыдущего конфликта с Грузией Россия уже вводила запрет на поставки грузинского вина, а также минеральной воды «Боржоми» и «Набеглави». Он действовал с 2006 по 2013 год. 

Темы: Производство и продажа алкоголя, Государственная Дума РФ, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 18:50
Гость: Боржоми

принадлежит генацвале фридману.
08.07.2019, 18:21
Гость: ДВП

Надо отправлять всю диаспор на историческую родину,и пересмотреть гражданство выданные с 1991года.
08.07.2019, 18:07
Гость: Хм

Ничего нового. Помидоры турецкие тоже запрещали. После гибели российского лётчика. А после убийства российского посла вообще ничего не запрещали. Ничего страшного подуются на Грузию и опять будут и вино покупать и на отдых ездить.
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