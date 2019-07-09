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Forbes назвал самых богатых чиновников России

11:21 9.07.2019
Павел Антов. Фото с сайта ruspekh.ru
Павел Антов. Фото с сайта ruspekh.ru
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг «Власть и деньги», суммирующий доходы госслужащих и депутатов за 2018 год.

По данным издания, совокупный доход 100 богатейших госслужащих составил около 71 миллиарда рублей (более 1,1 миллиарда долларов).

На первом месте рейтинга — депутат законодательного собрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов. За прошлый год, согласно налоговой декларации, он заработал около 9,97 миллиарда рублей.

Вторую строчку в списке занял совладелец компании «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков — его доход составил 4,46 миллиарда рублей.

Замыкает тройку лидеров владелец кондитерской фабрики «Славянка» и депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. Он заработал 2,84 миллиарда рублей.

В первую десятку также попали член Совета Федерации Валерий Пономарев, депутат Госдумы Григорий Аникеев, Александр Басанский (Магаданская областная дума), Игорь Евтушок (Заксобрания Камчатского края), Дмитрий Ильтяков (Курганская областная дума), Игорь Редькин (Заксобрания Камчатского края) и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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09.07.2019, 19:09
Гость: статистика

Зачем они указывают фамилии? Национальности вполне достаточно.
09.07.2019, 17:50
Гость: *

"А как гос служба вяжется с частным предпринимательством?" - да с удовольствием и повсеместно!
09.07.2019, 16:50
Гость: Деревенский

Какой глубокий психологический анализ!Возможно Вы еще и поясните,каким образом,имея задекларированный доход 800 млн,можно построить себе дворец за 20млд.?На примере г-на Сечина.Или,как купить квартиру за 5 млд.на примере г-на Чемезова,купить которую высококлассный работник оборонки смог бы,откладывая зарплату в течение 4000 лет.Так это не "все до копеечки отдали",а так-между делом.Не рассказывайте байки про талант и фантастическую работоспособность.Все эти "таланты"-порождение чудовища,под названием экономическая политика в России.
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