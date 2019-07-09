Forbes назвал самых богатых чиновников России

11:21

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «Власть и деньги», суммирующий доходы госслужащих и депутатов за 2018 год.

По данным издания, совокупный доход 100 богатейших госслужащих составил около 71 миллиарда рублей (более 1,1 миллиарда долларов).

На первом месте рейтинга — депутат законодательного собрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов. За прошлый год, согласно налоговой декларации, он заработал около 9,97 миллиарда рублей.

Вторую строчку в списке занял совладелец компании «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков — его доход составил 4,46 миллиарда рублей.

Замыкает тройку лидеров владелец кондитерской фабрики «Славянка» и депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. Он заработал 2,84 миллиарда рублей.

В первую десятку также попали член Совета Федерации Валерий Пономарев, депутат Госдумы Григорий Аникеев, Александр Басанский (Магаданская областная дума), Игорь Евтушок (Заксобрания Камчатского края), Дмитрий Ильтяков (Курганская областная дума), Игорь Редькин (Заксобрания Камчатского края) и губернатор Брянской области Александр Богомаз.