Медведев, отменив пенсию в 17,5 тыс. руб., заметает следы?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил «черновик» плана скандальной пенсионной реформы в архив — под грифом «секретно»

9 июля Дмитрий Медведев ликвидировал госпрограмму «Развитие пенсионной системы». Распоряжение премьера об исключении ее из перечня госпрограмм опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Фото с сайта government.ru

Программа так и не была утверждена. На портале госпрограмм ее статус значится — «находится в стадии разработки».

Заметим, ликвидированную программу можно считать черновиком нынешней пенсионной реформы. Ее разрабатывали почти 10 лет. В частности, она предусматривала увеличение пенсий к 2018-му году до двух прожиточных минимумов пенсионера.

Здесь давайте посчитаем.

В 2018 году в целом по Российской Федерации прожиточный минимум пенсионера составил 8 726 рублей. Это значит, в случае реализации госпрограммы, средняя пенсия в стране сейчас составляла бы 17 452 рубля.

Заметим, цель эта вполне достижимая. Для этого достаточно вернуться к системе страховых отчислений, какая была при Борисе Ельцине: пенсионные взносы платят и работодатель (28% от фонда заработной платы), и работник (1% заработка). С нулевых годов, усилиями фундаменталистов, страховые взносы в нашей стране тихой сапой были переведены в прибыль буржуазии. Вместо 28−29% платится 22% страховых взносов. Единственное, усилиями Владимира Путина на 2011 год они были установлены на уровне 26%. Это был единственный год, когда пенсии в постсоветской России достигли 40% от зарплаты, как того требует конвенция № 102 Международной организации труда.

Но либералов, в том числе авторов «Развития пенсионной системы», этот путь категорически не устраивал. Так что и сегодня — после повышения пенсионного возраста — о средней пенсии 17 452 рубля и речи нет.

Ситуацию в абсолютных цифрах обрисовал в интервью «Известиям» глава Минтруда Максим Топилин.

«К концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тысяч 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение 2019 года средняя пенсия будет уже 15,4 тысячи рублей», — сказал Топилин, еще раз оговорившись, что это «среднее повышение».

Другими словами, элита решила, что пенсия в 17 452 рубля — для народа слишком жирно. Даже с учетом, что отныне, чтобы выйти на пенсию, нужно дополнительно оттрубить целую пятилетку.

Не надо быть гением математики, чтобы понять: Кремль дал бизнесу (то есть, буржуазии) возможность чертовски хорошо сэкономить на страховых отчислениях. И вполне возможно, что черновик пенсионной реформы — госпрограмма «Развитие пенсионной системы» — проливала свет на то, кто ответственен на непопулярные решения.

Неслучайно Минтруд целое десятилетие разрабатывал эту госпрограмму, а чиновники исправно получали за это деньги. Симптоматично, что еще в январе 2019 года Медведев утвердил распределение ответственности за реализацию госпрограмм между вице-премьерами, и куратором «Развития пенсионной системы» стала Татьяна Голикова. То есть, госпрограмму не собирались сбрасывать со счетов.

Почему же теперь она положена под сукно? Что на самом деле предлагалось в госпрограмме «Развитие пенсионной системы»?

— Отношение Медведева к госпрограмме очень дистанционное: не он ее начинал, и не он продолжал — это делал Алексей Кудрин, с которым премьер в натянутых отношениях, — отмечает доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. — Мы эту программу в свое время изучали. Главное, что было в ней доказано — что бесполезно и дальше перечислять бюджетные деньги в НПФ. Просто потому, что получаемая фондами инвестиционная доходность ниже инфляции.

Затем, в 2015 году, когда шло обсуждение пенсионной реформы, был правительственный доклад, в котором оценили, какой же инвестиционный доход получали НПФ. Оказалось, что российская накопительная система не имеет смысла. Потому что доход меньше инфляции можно получать прямо по депозиту. Все это послужило аргументом для правительства — его тогда возглавлял Медведев, — перестать перечислять деньги из бюджета в накопительную пенсионную систему.

А сейчас Медведев поступил просто. Он был вполне удовлетворен тем, что пресек бюджетное финансирование НПФ. Но сейчас, ликвидировав госпрограмму, он еще и закрыл вопрос, что надо бы проверить: на что потрачены деньги, которые государство перечисляло в НПФ?

НПФ, напомню, пустились в спекуляции: на спаде стали продавать активы, на подъеме — покупать. Прибыль при этом оседала на счетах аффилированных компаний, а убытки — на счетах действующих агентов. На языке финансовых игроков это называется «обламывать верхушки».

Планировалось, что к 2015 году в государственной накопительной пенсионной системе окажется 10−15 трлн. рублей. Но сейчас, по имеющимся данным, в ней только 3 трлн. рублей. Независимый аудит, я считаю, в такой ситуации необходим. Но либералам — тому же Медведеву — аудит ни к чему. Вот госпрограмма и отправлена в архив — не исключено, под грифом «для служебного пользования» или «секретно».

— Что еще, помимо вывода об убыточности НПФ, было в госпрограмме?

— Идеи, которые сегодня реализованы: повышение пенсионного возраста (пусть не напрямую, но косвенно эта мысль проводилась), введение бальной системы при начислении пенсий. Все это в рамках госпрограммы Медведев в свое время не утвердил — и остался как бы ни при чем.

— То есть, это действительно был черновик нынешней пенсионной реформы?

— Совершенно верно. Идеи вроде повышения пенсионного возраста были в нем прикрыты округлыми фразами, но утвержденные Медведевым, они вызвали бы общественное обсуждение.

Замечу, никто не мешает использовать неутвержденный документ как программу действий. В конце концов, Манифест Коммунистической партии тоже никто не подписывал из руководителей Германии, но это не помешало манифесту служить руководством к действию на протяжении 150 лет.

Вот и неутвержденная госпрограмма «Развитие пенсионной системы» была для кабмина руководством к действию. Она незримо действовала на российское общество, и, в конце концов, вызвала в нем серьезное напряжение.

— Получается, госпрограмма не содержала более гуманного варианта пенсионной реформы?

— Нет, конечно — как либералы могут разработать гуманный вариант?! Их главный интерес — сократить госрасходы и простимулировать бизнес. И бизнес получил в данном случае главное — неповышение взносов на социальное государственное страхование. А поскольку львиная часть взносов достается Пенсионному фонду — неповышение взносов в ПФР.

Путин в свое время обронил: благодаря усилиям либералов в Минфине, бизнес в нулевые годы получил дополнительную прибыль в 1 трлн. рублей. Это при том, что объем экономики РФ в то время составлял 40 трлн. рублей.

А теперь представьте, сколько бизнес получил за счет неповышения взносов в ПФР в 2010-е и последующие годы — когда инфляция надула экономику до 100 трлн. рублей!

Заметьте, прибыль крупного бизнеса с 2015 года растет. Это означает, что постепенно повысить ставку в Пенсионный фонд для буржуазии не составляет труда.

Но нет — вместо этого повышен пенсионный возраст. А Медведев, ликвидировав программу, теперь заметает следы.