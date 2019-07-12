При пожаре в здании Росархива постарадало около 200 единиц хранения

20:07

Порядка 200 единиц хранения могли пострадать при тушении пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Федерального архивного агентства (Росархив) Андрея Артизова.

Фото с сайта vesti.ru

"У меня нет информации, что конкретно там горело. Залиты документы. И эти залитые документы придется восстанавливать и реставрировать. А в отношении того, что сгорело, информации нет", - сказал Артизов.

Отвечая на вопрос, какой объем архива пострадал, он уточнил, что пока "речь идет о порядка двухсот единиц хранения".

"Это не все хранилища, в этом здании их восемь, и в одном из них пострадала часть документов. Эти документы будут вывезены на заморозку, сегодня-завтра они будут заморожены, а потом они будут отвезены в нашу лабораторию, чтобы с помощью вакуумной камеры, в которой в течение определенного времени произойдет сушка документов", - добавил глава Росархива.

Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что поступила заявка о загорании по адресу: ул. Выборгская, д. 3., к.1. (По данному адресу находится РГАЛИ).

Горела бумажная продукция на 4 этаже 5-этажного здания в архивном помещении. В МЧС сообщили, что в помещении, где возник пожар, "отмечалась высокая температура и сильное задымление, что осложняло процесс тушения".

Люди эвакуировались. Погибших и пострадавших нет.

К настоящему времени пожар потушен. Его площадь составила 150 кв. метров.

РГАЛИ - крупнейшее хранилище России, в котором сосредоточены богатейшие материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры.

Основан в 1941 году как Центральный государственный литературный архив (ЦГЛА). Указом президента РФ от 2 апреля 1997 г. РГАЛИ был включен, наряду с Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина, Третьяковской галереей, Эрмитажем, Русским музеем, Государственным архивом РФ, Российским государственным военно-историческим архивом, Российским государственным архивом древних актов и др., в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.