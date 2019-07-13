Рейтинг «Единой России» обновил минимум за последние 13 лет

10:37

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» опустился до минимума за последние 13 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За первую неделю июля, по оценкам социологов, он упал на 1,4 п.п. — с 33,6 до 32,2%. Последний показатель специалисты зафиксировали 7-го числа. Он стал минимальным по меньшей мере с 15 января 2006 года (именно с этой даты на сайте ВЦИОМа представлены рейтинги политических партий).

Прежде похожий, но все же более высокий уровень ВЦИОМ фиксировал в январе 2019 года. Рейтинг «Единой России» тогда составлял 32,7%. Он упал вместе с рейтингом доверия российскому президенту, который достиг 32,8%, тоже став к тому моменту минимальным за 13 лет.