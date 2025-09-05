Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ

11:16 5.09.2025

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Главные заявления с мероприятия приводит РБК.

Про экономику высоких зарплат и инфляцию



Пленарную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин начал с экономики, назвав базовым условием ее развития устойчивую макроэкономическую политику. Он отметил, что власти проводили ее на протяжении многих лет, что давало в итоге положительный эффект.

«Экономика России должна стать экономикой высокий зарплат. И это не пустой звук, не популизм, — сказал он. — Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше».

На вопрос модератора о том, какие оценки экономистов о ситуации в стране соответствуют действительности, Путин ответил: «Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов».

Президент назвал профессиональными действия правительства и Центробанка в отношении инфляции. В частности, по его словам, в случае резкого снижения ключевой ставки цены будут расти. Путин не согласился с оценкой главы «Сбера» Германа Грефа о технической стагнации в экономике России.

Об Украине, переговорах и западных войсках



Россия никогда не возражала против стремления Украины в ЕС, однако возможное членство в НАТО — это «другое дело», заявил Путин.

«Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступления в ЕС. Повторяю, это законный выбор Украины — как выстраивать свои международные связи, — сказал он. — Что касается возможных контингентов воинских на Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения».

Для Москвы и Киева должны быть выработаны гарантии безопасности, и Россия будет их уважать, сказал он, добавив, что в случае достижения долгосрочного мира никакого смысла в присутствии иностранных войск на Украине не будет.

Россия готова к контактам с Украиной, заявил Путин. Он назвал «избыточными» запросы о проведении переговоров на предлагаемых Киевом площадках и назвал Москву лучшим для этого местом.

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: «Готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность — гарантия 100%», — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что не видит смысла во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, потому что договориться будет «практически невозможно».

Об отношениях с Китаем и ловушке сырьевого партнера



Решение Китая об отмене виз для россиян — неожиданное и приятное, заявил глава государства.

«Мы об этом раньше ничего не знали, но тем более было это приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим, и, безусловно, это будет способствовать достаточно резкому увеличению взаимных поездок и созданию более благоприятных условий для бизнеса, ну и, конечно, сближению двух стран», — сказал он.

Россия рассматривает возможность объединения с платежными системами Китая, а также использования там российских карт «Мир» и карт других государств для удобства туристов.

«Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей», — сказал он.

Путин также назвал выгодным для России и Китая проект «Сила-Сибири-2». Газопровод планируется проложить через Монголию, которая в свою очередь предложила не только транзитировать, но и закупать российский газ. Цены на него носят рыночный характер и рассчитываются по такой же формуле, что и при поставках в Европу, уточнил президент России.

«Формула одна и та же. Но составляющие этой формулы, цены на различные продукты, из которых и складывается цена на газ, они просто разные в разных регионах мира. В Европе это одни цены, в Азии другие. А формула определения цены одна и та же. Она абсолютно рыночная», — сказал он.

«Ловушки сырьевого партнера» у России нет, подчеркнул Путин.

О развитии Дальнего Востока и дедушкиной оговорке



В планах строительство новых мостов, в том числе в КНДР через реку Туманная. Мост из России в КНДР планируется открыть в 2026 году.

«Мы продолжим модернизацию Восточного полигона железных дорог — БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года», — сказал президент.

Также Путин предложил с 1 января 2027-го запустить на Дальнем Востоке и в Арктике единый режим преференций для бизнеса с более длинными льготами на прибыль и «дедушкиной оговоркой» — неизменными условиями работы до 15 лет. Конкретные параметры будет определять правительство, при этом льготы для действующих инвесторов намерены сохранить.

Регионы-лидеры по привлечению инвестиций на Дальний Восток за последние десять лет:

Якутия — 4,5 трлн руб.

Амурская область — 4 трлн руб.

Сахалинская область — 2,6 трлн руб.



Добыча угля и золота на Дальнем Востоке за десять лет выросли почти в 1,7 раза в том числе за счет заявительного принципа лицензирования недр. Портовые мощности в регионе фактически удвоились: сегодня они составляют почти 380 млн т грузов в год. Ожидается, что к 2030 году данный показатель вырастет еще на 115 млн т грузов в год.

Об ипотеке и жилье



Путин предложил распространить программу дальневосточной ипотеки на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков. «Предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья, но именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома, и где просто нет предложений от застройщиков», — сказал президент.

Он заявил, что возможность взять ипотеку под 2% должны иметь не только учителя, а все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, президент поручил сделать льготную ипотеку доступной для всех многодетных семей вне зависимости от возраста родителей.

О западном бизнесе и союзе слона, дракона и медведя



Путин считает, что многие ушедшие западные компании хотят вернуться в Россию. Он также назвал вредной политику протекционизма для тех, кто ее применяет, и для мировой экономики.

«Современный мир очень взаимосвязан сильно, исходя из возможностей, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то собственной национальной скорлупе очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», — сказал он.

Россия «не отгораживается ни от кого» и открыта к сотрудничеству со всеми странами, а ее внешняя и экономическая политика — стабильная и предсказуемая, и это является конкурентным преимуществом, подчеркнул Путин.

На вопрос ведущей о роли России в «новом союзе слона, дракона и медведя» — с Индией и Китаем, глава государства ответил: «Медведь, он и есть медведь <...> Медведь — символ России, но самый большой в мире тигр — тоже российский. Наши экономики дополняют друг друга, у нас общие интересы, общие ценности традиционные, хочу подчеркнуть».